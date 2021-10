Filottranese, contro il Barbara per...espugnare il "San Giobbe"

La Filottranese riceve la visita del Barbara. I biancorossi, dopo il successo esterno sul campo del Fermignano, vogliono invertire la rotta davanti al pubblico amico, visto che al “San Giobbe” sono ancora a secco di vittorie (unica formazione della prima metà della graduatoria a non aver ancora fatto bottino pieno tra le “pareti domestiche”), anche se l’avversario è assai ostico. Infatti l’Ilario Lorenzini è appaiata a quota 11 proprio con i ragazzi di mister Marco Giuliodori ma è reduce dal pesante stop interno per 4-1 contro il Gabicce Gradara. Lineare, invece il rendimento del Barbara in trasferta: una vittoria conseguita nell’esordio stagionale sul campo del Villa San Martino, un pareggio a reti bianche in quel di Montecchio e successivamente la sconfitta di misura contro quella Passatempese capace di obbligare proprio i biancorossi al primo stop casalingo nel torneo.

«Ci troveremo di fronte una compagine con tanta voglia di rivalsa – afferma il trainer della Filottranese, Marco Giuliodori – perché in effetti il Gabicce Gradara, a mio avviso, è una delle squadre più attrezzate del girone ma perdere per 4-1 in casa non fa mai piacere. Questo conferma anche come si sia alzato il livello tecnico del campionato, viste le tante vittorie in trasferta in questo avvio di stagione, e quindi ogni partita ha una storia a sé. Perciò contro il Barbara ci attende una vera e propria battaglia in campo fino all’ultimo, ma da parte nostra vogliamo cogliere il successo interno che manca ormai da tanto tempo».