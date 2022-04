Filottranese al "San Giobbe" contro una Fermignanese ferita

La Filottranese affronta in casa la Fermignanese, match valevole per la ventiquattresima giornata del Girone A di Promozione e sfida che assume risvolti importanti. Aprile diventa infatti un mese cruciale per i ragazzi di Marco Giuliodori, impegnati ancora nella corsa alla salvezza con lo scopo di evitare i play-out e molte squadre raccolte dalla classifica in pochissimi punti. Graduatoria quindi tanto corta quanto difficile da decifrare, poiché gli scontri diretti rivestiranno fondamentale importanza ed il fattore campo per la Nese potrà avere un ruolo decisivo in questa “volata” per rimanere nella categoria, cercando di evitare i sempre insidiosi spareggi salvezza.

Domenica al “San Giobbe” arriva dunque la Fermignanese, squadra ricompresa nel lotto delle migliori del girone, che ha avuto un leggero calo di rendimento, ma naviga nelle zone nobili di classifica e sarà fondamentale per gli ospiti non perdere punti per mantenere una posizione nei play-off, con il bomber Pagliardini già a quota 13 nella classifica capocannonieri. Per la Fermignanese è inoltre arrivato il responso negativo del ricorso legato al match del “Diana” contro l’Osimana (vittoria assegnata ai giallorossi dopo l’episodio del rigore), che ha quindi conferito i canoni dell’ufficialità alla seconda sconfitta esterna dei pesaresi in campionato.

La Filottranese dovrà dare seguito all'ottimo rendimento casalingo dell'ultimo periodo, fatto di importanti vittorie contro squadre anche di blasone, chiamando a raccolta tutti i suoi tifosi il cui supporto sarà fondamentale. «Affronteremo una squadra ostica che lotta per i play-off, - commenta il tecnico della formazione biancorossa, Marco Giuliodori - noi dovremo concentrarci su noi stessi perché sarà una partita importante e daremo il massimo per portare a casa i tre punti e proseguire il nostro cammino».