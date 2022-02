Filottranese, basta Andreucci: Cantiano regolato di misura

La Filottranese ottiene la seconda vittoria consecutiva davanti ai propri tifosi per 1-0. La squadra di mister Marco Giuliodori affronta in questa prima giornata di ritorno il Cantiano, attuale fanalino di coda che viene da un buon pareggio esterno contro il Loreto, dunque un match da non sottovalutare per i biancorossi. In attacco a far coppia con Strappini il capocannoniere Coppari. Buon inizio dei padroni di casa con pressing alto a conquistare subito la metà campo avversaria. Al 13’ prima azione pericolosa con Corneli che mette Marconi davanti alla porta con un bel filtrante, miracolo di Giacometti che devia in angolo. Al 38' ospiti che rimangono in dieci uomini: Coppari d'esperienza subisce fallo da ultimo uomo dentro l'area di rigore col capitano Baldeschi che viene espulso. Dagli undici metri il tiro dello stesso Coppari però viene respinto dall'ottimo riflesso di Giacometti alla sua destra. Il capitano della “Nese” ancora protagonista nel finale di primo tempo, vicino al gol su punizione che sorvola la traversa davvero di poco.

Al 47' della ripresa la Filottranese sblocca subito la gara con il destro di Andreucci che non dà scampo all'estremo difensore del Cantiano. Seconda fase del match dove i padroni di casa mantengono un buon possesso palla organizzato, mentre il Cantiano sotto di un gol e sotto di un uomo cerca di ridurre i danni. Dopo tre minuti di recupero il signor Cocci fischia la fine della partita con la Filottranese che conquista 3 punti importantissimi, buoni per dare continuità all’affermazione di sette giorni fa conseguita al “San Giobbe” contro il Moie Vallesina e per iniziare bene il girone di ritorno.

Il Tabellino:

FILOTTRANESE - CANTIANO 1-0 (0-0 p.t.)

FILOTTRANESE: N. Strappini, Bianchi (62’ Severini), Carnevali, Carboni, Dignani, Generi, Marconi, Corneli, Andreucci, Coppari (73’ Nitrati), A. Strappini. All. Giuliodori

CANTIANO: Giacometti, Proietti, Berardi, Bei, Latmer (66’ Soriani), Baldeschi, Arcangeletti (80’ Duro), Marchi, Sebastianelli, Romitelli (73’ Caselli), Salsiccia (57’ Morolli) All. Romitelli

ARBITRO: Cocci (AP)

ASSISTENTI: Mandolesi (FM), Sannucci (MC)

RETE: 47’ Andreucci