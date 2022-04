Coppari-Carnevali in gol, la Filottranese ritrova il sorriso

La Filottranese torna al successo e piega l’Atletico Marotta Mondolfo davanti al pubblico amico per 2-0. Una prestazione di sostanza per i ragazzi di mister Marco Giuliodori, capaci di imporsi con un secondo tempo di spessore e di ottenere tre punti preziosi per la corsa salvezza. Primo squillo ospite con Pacenti che sfrutta una disattenzione della difesa locale ma spreca malamente davanti a Palmieri. Subito dopo tocca a Travaglini chiamare in causa l'estremo difensore biancorosso. Gli uomini di mister Sereni tengono in mano il pallino del gioco senza però essere troppo incisivi in avanti. La Filottranese si fa vedere alla mezz'ora con una botta potente di Rossini da punizione, mentre Cordella al 36’ sfonda sulla destra ma si allunga il pallone sul fondo, e così si chiude la prima frazione a reti bianche.

Avvio di ripresa con una Filottranese più pimpante. Coppari prova subito un diagonale bloccato da Moscatelli. Il pressing biancorosso viene premiato al 53’ quando Coppari capitalizza un bel pallone messo dentro da Carnevali. I locali sfiorano il raddoppio a più riprese con Coppari, Strappini e Marconi che non riescono ad essere incisivi davanti a Moscatelli. I ragazzi di mister Giuliodori insistono, con gli ospiti in affanno, ed al 72’ Carnevali sfrutta un errore della retroguardia biancoblu ed in semirovesciata insacca il 2-0. Vitali cerca subito di rispondere ma Palmieri è attento in uscita. I padroni di casa contengono bene il forcing finale ospite, e conquistano così un’affermazione che cancella l’amarezza per le battute d’arresto degli ultimi tre turni.

«Nel primo tempo la squadra non ha fatto quello che doveva fare, complice un po’ troppo di nervosismo vista la posta in palio – commenta mister Giuliodori – mentre nella ripresa ci siamo espressi bene, giocando con più scioltezza, ed abbiamo creato diverse palle gol. Abbiamo rischiato poco e mantenere la porta inviolata era importante per noi. Questi sono tre punti fondamentali per la salvezza anche se dobbiamo fare la corsa su noi stessi e non guardare a cosa fanno le nostre dirette concorrenti. Sono tre punti importanti per il morale, in vista della prossima trasferta contro il Gabicce Gradara».

Il Tabellino:

FILOTTRANESE – ATLETICO MONDOLFOMAROTTA 2-0 (0-0 p.t.)

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini, Carnaveli, Romanski (25’ Carboni), Colletta, Rossini, Marconi (86’ Generi), Corneli, Andreucci, Coppari (80’ Boccolini), A. Strappini (61’ Nitrati) All. Giuliodori

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli, Travaglini, Pacenti, Arsendi (60’ Catalano), Rosi, Guerrero, Gregorini (60’ Marconi), Fraternali, Cordella (80’ Rocchi), Vitali, Monje (89’ Creatore). All. Sereni

ARBITRO: Motzo (PU)

ASSISTENTI: Bellagamba (MC), Bruno (MC)

RETI: 53’ Coppari, 72’ Carnevali