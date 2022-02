Figuraccia Ancona, al Del Conero la Pistoiese ultima ne fa tre

Il risultato che non ti aspetti. La sorpresa di giornata arriva dal Del Conero ed è rappresentato dal pesante 0-3 con cui la Pistoiese dell’ex mister biancorosso Marco Alessandrini piega l’Ancona. Un’Ancona lenta, prevedibile, superficiale in fase difensiva che riassapora un amaro ko dopo che non accadeva dal 20 novembre scorso (Ancona-Modena 0-1).

La Pistoiese, che era reduce dal 6-1 rimediata a Grosseto, si è vista la gara subito in discesa con il gol dopo cinquanta secondi di Vano. Lo stesso centravanti, al trentanovesimo, è freddo nel realizzare il rigore dello 0-2 (fallo di Iannoni su Bocic) ma l’episodio chiave arriva al quarantaquattresimo quando Moretti, sempre dal dischetto, fallisce l’occasione dell’1-2 facendosi ipnotizzare da Seculin.

Nella ripresa Colavitto si gioca le carte Sereni (poi uscito per infortunio) e Del Sole ma l’inerzia non cambia con la Pistoiese in rete addirittura per la terza volta con lo scatenato Vano. Domenica prossima l’Ancona sarà di scena in casa dell’Imolese e poi, mercoledì 16, tornerà al Del Conero per l’infrasettimanale con il Cesena.

ANCONA MATELICA-PISTOIESE 0-3

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Papa (8st Del Sole), Delcarro; Rolfini, Faggioli (8st Sereni e dal 28st Palesi), Moretti All. Colavitto

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Moretti, Venturini, Sottini; Mezzoni, Suciu, Marcucci (24st Martina), Pertica (24st Portanova), Paolini; Vano (24st Pinzauti), Di Massimo (27’Bocic) All. Alessandrini

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

Reti: 1’e 39’ (rig.) e 2st Vano

Note: ammoniti Sottini, Pertica, Di Renzo, Delcarro, Venturini, Vano, Mezzoni, Portanova, D’Eramo, angoli 8-6, recupero 1’+5', spettatori 1364 per un incasso di 12.439,54 euro