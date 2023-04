Torneo delle Regioni, scatta in Piemonte l'edizione numero 59

Il Torneo delle Regioni di Calcio a 11 sta per tornare. L’edizione del 2023 è la cinquantanovesima ed è prevista dal 21 al 27 aprile in Piemonte, sede che torna a ospitare la kermesse 13 anni dopo l’ultima volta. Saranno sei le province in cui si disputerà il TdR 2023: Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. Ben 142 le partite in programma (tutte in diretta streaming sul profilo YouTube della LND), 78 rappresentative impegnate, suddivise in quattro categorie, ovvero Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile. il portale torneodelleregioni.lnd.it sarà il punto di riferimento per tutti i contenuti provenienti dai campi di gioco, risultati, tabellini, classifiche, gli approfondimenti e le interviste ai protagonisti. La spedizione marchigiana sarà pilotata da Massimo Lombardi, tecnico dell’Under 19, Francesco Baldarelli (Under 17), Franco Gianangeli (Under 15) e Antonio Censi (Femminile). Di seguito l’elenco dei convocati:

Under 15: Conestà (Ac. Civitanovese), Renzi (Ac. Civitanovese), Schirliu (Biagio Nazzaro), Natalini (Castel di Lama), Antonini (Delfina Fano), Camozzi (Vigor Senigallia), Graciotti (Loreto), Fratesi (Muraglia), Umanets (Nuova Folgore), Pirani (Passatempese), Scarpantoni (Porto d’Ascoli), Mucciacciaro (Porto Recanati), Valori (Sambenedettese), Romitelli (Sangiustese), Rollo (Senigallia), Papavero (Settempeda), Ciappelloni (Maceratese), Batassa (Tolentino), Massini (Tolentino), Cesarini (Valfoglia).

Under 17: Frulla (Acc. Granata), Manna (Acc. Granata), Bellucci (Fano), Saponaro (Fano), Pietropaolo (Atletico Centobuchi), Nobili (Atletico Gallo), Gaspari (Atletico Ascoli), Cosignani (Civitanovese), Mangiacapre (Civitanovese), Beu (Delfina Fano), Alessandroni (Vigor Senigallia), Cerquozzi (Fermo), Morini (GabicceGradara), Morelli (Grottammare), Sergiacomo (Urbino), Castignani (Montefano), Pierluigi (Maceratese), Ciottilli (Tolentino), Corrado (Tolentino), Orsini (Tolentino).

Under 19: Cancrini (Azzurra Colli), Giunti (Atletico Gallo), Sciamanna (Atletico Gallo), Di Matteo (Atletico Ascoli), Traini (Atl etico Ascoli), Riggioni (Fossombrone), Gabrielli (Gabicce Gradara), Ciavarella (Jesina), Esposito (Urbino), Barzanti (Marina), Postacchini (Montefano), Stampella (Montefano), Canullo (Osimana), Fermani (Osimana), Scheffer (Osimana), Merzoug (Sangiustese), Cirulli (Maceratese), Iulitti (Maceratese), Tuci (Urbania), Sfasciabasti (Valdichienti Ponte).

Femminile: Campanella (Ancona Respect), Paccusse (Ancona Respect), Prosperi (Ancona Respect), Mari (Arzilla), Marucci (Ascoli), Mignini (Ascoli), Catena (Jesina), Crocioni (Jesina), Gambini (Jesina), Generali (Jesina), Modesti (Jesina), Freddo (Recanatese), Crinelli (Vis Pesaro), Ferri (Vis Pesaro), Silvestrini (Vis Pesaro), Cavagna (Yfit Macerata), Crispini (Yfit Macerata), Giustozzi (Yfit Macerata), Ruffini (Yfit Macerata), Salvucci (Yfit Macerata).

Gironi e programma

Tutte le Rappresentative marchigiane affronteranno nei rispettivi raggruppamenti (quadrangolari) le selezioni di Piemonte-Valle d’Aosta, Basilicata e Sicilia in gare di sola andata. Il debutto di ogni categoria è fissato venerdì 21 aprile contro il Piemonte Valle d’Aosta, il giorno seguente le sfide con la Sicilia e sabato 23 con la Basilicata. In Under 19, 17 e 15 si qualificheranno alla fase successiva le cinque squadre prime classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell’ambito dei cinque gironi. Nel femminile, pass per i quarti assegnato anche alle seconde classificate del girone. Quarti di finale, semifinali e finali sono previsti dal 25 al 27 aprile.