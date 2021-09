Ferreyra pesca il jolly nel recupero, Passatempese corsara a Moie

Debutto amaro per il Moie Vallesina, nell’incontro che ha inaugurato il cammino nel Girone A di Promozione. A decidere il match del “Pierucci” di Moie una conclusione dalla distanza di Ferreyra in pieno recupero, che regala così l’intera posta in palio alla Passatempese.

La partita è stata molto statica, complice il caldo, poche le occasioni da una parte e dall’altra, con i portieri sostanzialmente inoperosi nell’arco dell’intera sfida: ad influire nel ritmo di gara basso non solo la tensione dell’esordio ma anche la prolungata inattività. Tra le note di cronaca, si segnala solo una clamorosa occasione da gol per il Moie: all’80’ la squadra di mister Rossi si porta in avanti con una discesa fulminea di Borocci che si conclude con un traversone, velo di Trudo e sfera che finisce tra i piedi di Mosca per una sorta di rigore in movimento col pallone che però sorvola la traversa della porta difesa da Campana.

Il momento più concitato del match è stato sicuramente sul finale, dopo il gol di Ferreyra, realizzato al terzo minuto di recupero - già oggetto delle contestazioni dei padroni di casa a causa di un presunto tocco con la mano – con Kevin Trudo che arriva solo davanti al portiere e viene steso da dietro, ma l’arbitro decide che si può proseguire tra le proteste dei padroni di casa. Il prossimo appuntamento per i rossoblu di Rossi sarà domenica 19 settembre in trasferta contro il Valfoglia, mentre per la Passatempese esordio casalingo tra le mura amiche contro il Villa San Martino.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – PASSATEMPESE 0-1 (0-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Cerioni, Federici, Serantoni, Mosca, Canulli, Colombaretti, Tarabú (53' Di Caterino), Togni, Rossetti (74' Giampaoletti), Borocci, Trudo. All. Rossi

PASSATEMPESE: Campana, Zoli, Maraschio, Agostinelli, Stortoni, Nemo (58' Catena) M. Mezzanotte, Martiri, Pigliacampo (80' Ferreyra) Notti (60’ G. Mezzanotte) Mercanti (28' Pieroni). All. Busilacchi

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Cordella (PU), Panetta (PU)

RETE: 93’ Ferreyra