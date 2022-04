Fermignanese, 2-1 al SassoGenga ed aggancio al podio

La Fermignanese supera il Sassoferrato Genga 2-1 e prosegue senza soluzione di continuità la sua rincorsa ai play-off, centrando la terza vittoria consecutiva ed agganciando a quota 44 i Portuali Ancona fermati sul pari a Pesaro. Decisive le reti di Gori e Hoxha, entrambe nella prima frazione, con gli ospiti che hanno invece realizzato il gol della bandiera poco prima del triplice fischio finale, grazie a Boutlata.

Partono bene i padroni di casa al cospetto di un Sassogenga che insegue il successo da cinque turni e lotta per evitare la retrocessione diretta. Primo tempo di marca biancoblu, con la Fermignanese che sblocca subito il punteggio grazie ad un diagonale chirurgico di Gori servito ottimamente da Labate. Pronta reazione ospite con un tiro da fuori di Guidobaldi, deviato in angolo da Ponzoni. La rete del raddoppio arriva alla mezz’ora con Hoxha, che si mette in proprio e di sinistro firma la terza rete stagionale.

Nella ripresa Perini modifica l’assetto offensivo e subito aumentano i pericoli per gli avversari. In avvio, traversa piena di Colombo lasciato solo in area. La squadra di Teodori non punge come vorrebbe in contropiede e rischia di capitolare al 62’ quando Ponzoni salva il doppio vantaggio opponendosi con efficacia a Barreiro. Tra continui capovolgimenti di fronte si arriva a cinque dal termine quando Boutlata raccoglie una sponda di Passeri e di rabbia riporta i suoi a galla. È, però, una rete valida solo per il tabellino perché nel finale non ci sono sussulti degni di nota e la Fermignanese può gioire per la terza posizione in coabitazione con i Portuali. Nel prossimo turno, quello pasquale, ancora sfida casalinga per i biancoblu che ospiteranno l’Olimpia Marzocca, per il Sassoferrato Genga impegno interno contro il Villa San Martino.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE – SASSOFERRATO GENGA 2-1 (2-0 p.t.)

FERMIGNANESE: Ponzoni, Ndoj, Labate, Bozzi, Bacciardi, Mariotti, Hoxha (74’ Sarout), Gori (83’ Marzoli), Izzo (63’ Bruscia), Cleri, Bravi. All. Teodori

SASSOFERRATO GENGA: Di Claudio, Piermattei (83’ Caseiro), Chiocchi, Chiocciolini, Bianconi, Valter, Di Nuzzo (18’ Boutlata), Passeri, Bonci (46’ Colombo), Marchi, Guidobaldi (46’ Barreiro). All. Perini

ARBITRO: Serpentini (FM)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Giannoni (PU)

RETI: 11’ Gori, 28’ Hoxha, 87’ Boutlata