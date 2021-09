Fermignanese, è ancora pareggio. Mascambruni su rigore risponde a Gori

Portuali al terzo risultato utile consecutivo, Fermignanese che allunga la striscia di pareggi in serie, non andando oltre l’1-1 contro i dorici al termine di una gara tanto vivace nella prima frazione, quanto nervosa ed avara di emozioni nella seconda metà.

L’approccio alla gara dei padroni di casa è migliore, con Pagliardini che in apertura va subito vicino alla rete del vantaggio alzando però troppo la mira, e pochi minuti più tardi reclama un penalty per un contatto in area di rigore con Savini, senza però trovare conforto nella decisione dell’arbitro che sorvola. Il punteggio si sblocca al minuto 26: Labate si invola sulla sinistra, palla dentro per Gori che bypassa l’opposizione di Remedi e con un gran tiro sotto l’incrocio porta avanti la Fermignanese, provando il bis tre giri di lancette più tardi ma trovando stavolta Tavoni sulla sua strada. I “Dockers” rialzano la testa, dapprima con Gioacchini (Ponzoni non si fa sorprendere) e nel finale di tempo con Moretti, che viene steso da Mariotti in area: calcio di rigore che Mascambruni non fallisce riportando la contesa in parità.

Dopo l’intervallo, è la formazione di mister Teodori a cercare con più insistenza il gol vittoria: prima Izzo, che non inquadra il bersaglio, poi al 75’ Ndoj – appena entrato – ma Tavoni c’è. Fermignanese che si sbilancia, ospiti che allora provano a far male in contropiede con Marzioni e Gioacchini, senza però risultati apprezzabili. Nel finale i biancoblu continuano a premere, pagando però la scarsa precisione nei venti metri finali, ed il risultato resta inchiodato sull’1-1: un punto per parte, e la conferma dell’imbattibilità dopo tre tornate di campionato.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE – PORTUALI CALCIO 1-1 (1-1 p.t.)

FERMIGNANESE: Ponzoni, Mariotti, Labate, Bravi (80’Marzioli), Bacciardi, Patarchi, Pagliardini, Braccioni, Izzo (71′ Bruscia), Bozzi, Gori (68′ Ndoj). All. Teodori

PORTUALI CALCIO ANCONA: Tavoni, Susini, Severini, Remedi (79′ Bozzi), Savini, Gasparini, Marzioni, Moretti (53′ Pelosi), Gioacchini (74′ Mossotti), Mascambruni (88’Garuti), Ferrante (81’Rinaldi). All. Ceccarelli

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Domenella (AN), Baldisserri (PU)

RETI: 25′ Gori, 45′ Mascambruni su rig.