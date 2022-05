Passatempese di prepotenza, la Fermignanese non sa più vincere

La Passatempese conferma l’eccellente trend esterno (imbattuta da inizio aprile, dopo gli 0-0 contro Osimo Stazione, Vigor Castelfidardo, Sassoferrato Genga, e l’affermazione a Cantiano) ed al Comunale di Fermignano cala un poker essenziale per continuare a tenere a debita distanza la zona play-out. Per i gialloblu la salvezza diretta è sempre più vicina, mentre per i pesaresi l’operazione play-off si complica ulteriormente: appena quattro i punti racimolati nelle ultime sette uscite, ed ora il distacco dalla quinta posizione ammonta a quattro lunghezze.

Eccellente l’approccio al match per la formazione di mister Busilacchi, che dopo venti minuti di gioco è già sul doppio vantaggio. La sfida viene sbloccata al 13’ da Esposito che, su azione di calcio d’angolo, trova la girata che fa terminare il pallone alle spalle di Ponzoni. Il raddoppio porta la firma di Ferreyra, abile sette minuti più tardi a piazzare la stoccata in diagonale che vale il 2-0. La Fermignanese si ricompone, attacca ma solo poco prima del duplice fischio accorcia le distanze con Pagliardini, che sfrutta un suggerimento di Bozzi.

Nel secondo tempo il tema tattico non cambia: la Fermignanese spinge per cercare di raddrizzare una sfida che, però, si complica ancora di più. I pesaresi prestano il fianco alle ripartenze dei gialloblu che al minuto 60 calano il tris con Catena, a coronamento di un contropiede ben impostato da Pieroni. I padroni di casa replicano con Pagliardini, che al 67’ lanciato da Gori riaccende le speranze dei biancoblu. Ma il forcing conclusivo risulta improduttivo: la Passatempese chiude tutti i varchi, ed all’ultimo minuto di recupero, con l’azione di rimessa finalizzata da Zoli, mette definitivamente in freezer l’intera posta in palio.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE – PASSATEMPESE 2-4 (1-2 p.t.)

FERMIGNANESE: Ponzoni, Ndoj (54’ Izzo), Hoxha (67’ Labate), Bozzi, Bacciardi (81’ Bruscia), Mariotti, Pagliardini, Braccioni, Gori, Cleri (63’ Sarout), Bravi (46’ Volpini). All. Teodori

PASSATEMPESE: Campana (46’ Cola), Maraschio, Esposito, Iannaci, Mandolini (46’ Mezzanotte), Catena, L. Agostinelli, Stortoni, Ferreyra (86’ Zoli), Martiri (81’ Castorina), Pieroni (67’ Della Rosa). All. Busilacchi

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Malatesta (AN)

RETI: 13’ Esposito, 20’ Ferreyra, 43’ Pagliardini, 60’ Catena, 69’ Pagliardini, 95’ Zoli