Fermignanese ed Olimpia, Pasqua con un punto ma a digiuno di gol

La Fermignanese viene inchiodata sul pari da un tenace e grintoso Olimpia Marzocca, in una sfida intensa ma senza gol, che ha visto i due portieri sostanzialmente inoperosi per tutto l’arco della gara. Squadre bisognose di punti al Comunale di Fermignano dove i padroni di casa sono intenzionati a riscattare la sconfitta nella semifinali di Coppa (1-3 con la Vigor Castelfidardo) e consolidare la posizione playoff e l’Olimpia Marzocca per staccarsi dal treno playout. Prima frazione bloccata nella quale prevale la tensione. I pochi sussulti sono portati da un cross di Bruscia indirizzato in porta, smanacciato da Giovagnoli e da una conclusione alta di Moschini. Nella ripresa gli uomini di Teodori escono dagli spogliatoi più volitivi con l’intenzione di chiudere gli avversari nella propria metà campo. Gli ospiti però riescono a difendersi con ordine ed a chiudersi in maniera rocciosa.

La pressione dei padroni di casa, seppur più intensa rispetto ai primi 45 minuti di gioco, è quasi sempre imprecisa e poco lucida negli ultimi venti metri e deve fare i conti con una difesa ospite ben messa in campo, mai realmente in pericolo. L’unica vera occasione capita sui piedi di Pagliardini, pescato in area da Bozzi; il bomber locale, al ritorno dall’infortunio, spedisce a lato. L’assedio finale della Fermignanese non è dei più convincenti e sbatte contro il muro eretto dalla squadra di Giuliani, che sembra accontentarsi del pari. Lo zero a zero finale non fa né vinti né vincitori e lascia intatte le speranze di play-off per i biancoblu e di comoda salvezza per gli anconetani.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE – OLIMPIA MARZOCCA 0-0

FERMIGNANESE: Ponzoni, Ndoj, Hoxha (92’ Buruiana), Bozzi, Bacciardi, Mariotti, Bruscia (52’ Pagliardini), Gori, Izzo (79’ Volpini), Cleri, Bravi (61’ Marzoli). All. Teodori

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini, Pigini, Omenetti, Montanari, Tomba, Brunori, Rossi, Moschini, Roberto, Paolini. All. Giuliani

ARBITRO: Skura (Jesi)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), Cercaci (MC)