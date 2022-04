Moie che beffa: la Fermignanese risale dall'1-3 e pareggia nel recupero

La Fermignanese acciuffa negli ultimi dieci minuti di gara un pareggio insperato, costringendo il Moie Vallesina ad accontentarsi di un punto, dopo aver cullato il sogno di uscire dal Comunale con l’intera posta in palio. Reduci dalla pesante sconfitta di Osimo, i padroni di casa cercano riscatto nella sfida casalinga contro la squadra di Rossi, in piena zona playout ma risollevatasi nelle ultime settimane grazie ad alcuni risultati importanti.

Teodori non recupera Braccioni, ma ritrova Bacciardi al centro della difesa. Ospiti davanti con Anconetani a supporto di Martellucci e Api. È proprio per il bomber rossoblu la prima occasione di testa, con Ponzoni che si fa trovare pronto. Pronta reazione locale con un pallonetto di Pagliardini alto di poco. Vantaggio biancoblu al 21’ con una punizione chirurgica di Izzo, al quarto centro stagionale. Due giri di lancette e il copione potrebbe ripetersi a parti invertite ma sul calcio piazzato di Costantini si supera Ponzoni. Match di nuovo in parità al 32’ grazie a un colpo di testa di Martellucci, al termine di un’azione iniziata da un errore in fase di disimpegno della difesa di casa.

Il caldo si fa sentire fin dalle prime battute della ripresa con le squadre più imprecise. A trarne vantaggio è la squadra ospite a un passo dal gol con Costantini, ma Bacciardi tiene in vita i suoi con un salvataggio sulla riga. A metà frazione arriva l’uno-due mortifero della formazione di Rossi. Rete del vantaggio al 66’ con un tiro da fuori di Cercaci, sul quale è decisiva la deviazione involontaria di Mariotti. Passano due minuti e Api beffa in contropiede la difesa avversaria, portando i suoi sul 3-1.

Ma non è finita, perché gli uomini di Teodori continuano a crederci. Prima colpiscono un palo con Gori, e poi è proprio lo stesso centrocampista nativo di Fano ad essere trovato tutto solo in area da Bozzi ed a riportare in gara i biancoblu. Nei minuti finali continua l’assedio, che trova i suoi frutti in pieno recupero: su azione da calcio d’angolo, Pagliardini spizza sul primo palo e Bruscia gira di testa la palla che vale il pareggio finale.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE – MOIE VALLESINA 3-3 (1-1 p.t.)

FERMIGNANESE: Ponzoni, Silvestrini (81’ Bruscia), Labate (56’ Gori), Ndoj (77’ Bravi), Bacciardi, Mariotti, Pagliardini, Bozzi, Izzo, Cleri, Hoxha (70’ Volpini). All. Teodori

MOIE VALLESINA: Cerioni, Di Caterino, Bentivoglio, Cercaci, Balducci, Serantoni, Martellucci (89’ Giampaoletti), Togni, Api (81’ Pandolfi), Anconetani (64’ Borocci), Costantini. All. Rossi

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Pascoli (MC), Giannoni (PU)

RETI: 21’ Izzo, 32’ Martellucci, 66’ Cercaci, 68’ Api, 86’ Gori, 95’ Bruscia