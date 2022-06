Barbara, a Fermignano un 2-2 inutile: fallito l'aggancio agli spareggi promozione

Serviva un successo a Fermignanese e Barbara per sperare di rientrare nel giro play-off, ed alla fine il 2-2 che scaturisce è insufficiente alle due formazioni per concretizzare l’aggancio alla top 5 della classifica, penalizzando maggiormente l’Ilario Lorenzini che, in caso di vittoria, avrebbe potuto arpionare la quinta piazza beffando il Montecchio.

C’è una bella cornice di pubblico al “Comunale”, per un match con il sapore dell’ultimo giorno di scuola che parte con l’attenzione rivolta anche ai risultati provenienti dagli altri campi, nei quali sono impegnate le dirette concorrenti. Prima parte di gara nella quale vince il caldo, dove l’unica nota di cronaca è costituita dall’occasione, al 22’, capitata sui piedi di Palazzi il quale – servito da Rossini – ad un metro dalla porta non riesce a trovare la deviazione vincente. Negli ultimi dieci minuti di frazione un palo di Labate scuote i padroni di casa che in poco tempo piazzano un uno-due micidiale frutto di due eurogol. Al 38’ un tiro a giro di Bozzi sblocca il match. Pochi giri di lancette e il raddoppio è servito da una mezza girata a fil di palo di Braccioni.

La ripresa inizia con gli uomini di Teodori sempre padroni del campo. In ben tre occasioni Minardi tiene in vita i suoi: prima ipnotizza Izzo, poi è attento sulle conclusioni di Hoxha e Bozzi. Dai pericoli scampati gli ospiti trovano la forza di reagire e accorciano al 68’ con Rossini, che timbra il 2-1 a coronamento di un’azione personale. Rimonta completata al 83’ con Carboni che raccoglie una sponda perfetta di Sabbatini e appoggia in rete. Nel finale l’occasione per tornare di nuovo avanti capita sui piedi di Bruscia che però spedisce a lato, mentre ad una manciata di secondi dal triplice fischio è Ponzoni ad intercettare praticamente sulla linea di porta la sfera al termine di una concitata mischia. Termina 2-2 al “Comunale”, finisce così la stagione di Fermignanese ed Ilario Lorenzini.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE – ILARIO LORENZINI 2-2 (2-0 p.t.)

FERMIGNANESE: Ponzoni, Bacciardi, Labate, Bravi (63’ Gasperoni), Mariotti, Cleri, Hoxha (87’ Ndoj), Braccioni, Izzo (75’ Bruscia), Bozzi, Sarout (69’ Gori). All. Teodori

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Savelli, Aiudi, Disabato, Cardinali, Gregorini, Rossini, N. Carboni (8’ Abbruciati, 73’ M. Carboni), Palazzi, Sebastianelli (84’ Tarsi), Sabbatini. All. Ciattaglia

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Pompei (PU)

RETI: 38’ Bozzi 41’ Braccioni 68’ Rossini 83’ Carboni