Filottranese, a Fermignano per ripartire e cancellare il passo falso nel derby

La Filottranese vuole mettersi alle spalle il derby contro la Passatempese. Dopo la sconfitta di domenica scorsa, i biancorossi vogliono riprendere il cammino in campionato facendo visita alla Fermignanese. I biancoblu sono vicini alla “Nese” in classifica, visto il solo punto che divide le due compagini, ed hanno confermato nella scorsa uscita la loro attitudine ad esprimersi in maniera convincente in trasferta, ottenendo sul campo del Cantiano la seconda vittoria esterna consecutiva dopo quella al “Gabbanelli” di Castelfidardo contro la Vigor. La squadra di mister Teodori deve però ancora sbloccarsi tra le mura amiche, dove ha finora ottenuto due pareggi 1-1 con Loreto e Portuali ed è stata sconfitta col minimo scarto dall’Osimana, saldamente in vetta nel Girone A di Promozione.

«Ci attende un match contro una formazione ostica – commenta il trainer biancorosso, Marco Giuliodori – perché a mio avviso hanno un’ottima rosa ed anche le prestazioni disputate finora lo confermano, come la sconfitta di misura contro la capolista Osimana. Da parte nostra brucia la sconfitta contro la Passatempese e quindi spero, e mi auguro, che questa delusione porti ad una pronta reazione da parte dei ragazzi, con la consapevolezza che affrontiamo un avversario di spessore, ma tornare a casa con dei punti è importante per la nostra classifica». Fischio d’inizio sabato 23 ottobre alle ore 15.30 al “Comunale Principale” di Fermignano. Dirige l’incontro il signor Matteo Pigliacampo della sezione di Pesaro.