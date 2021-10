Filottranese, il riscatto è servito: Fermignanese battuta 3-2 a domicilio

La Filottranese si riscatta subito. I ragazzi di mister Marco Giuliodori si impongono per 3-2 sulla Fermignanese tornando subito al successo e confermando così il positivo trend esterno. Un match in cui i biancorossi hanno avuto un’ottima reazione dopo lo stop nel derby contro la Passatempese, imponendosi su un avversario di livello.

Pronti via ed i locali subito vicini al vantaggio con Pagliardini che spedisce a lato, a tu per tu con Palmieri. Il bomber biancoblu si fa perdonare poco dopo sbloccando il punteggio con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Gli ospiti non ci stanno e pervengono al pareggio al 36’ con Coppari su rigore, penalty fischiato per un atterramento di Staffolani. Poco prima dell’intervallo padroni di casa vicini al nuovo vantaggio con Sarout che da punizione centra la traversa.

Nella ripresa le due squadre si affrontano di nuovo a viso aperto ed è la Filottranese a passare in vantaggio al termine di un’azione di contropiede gestita da Focante e perfezionata da Carnevali la cui sponda permette a Marconi – libero a centro area - di appoggiare in rete. La compagine di mister Teodori si riversa in avanti e, su un disimpegno errato dei locali, Coppari ne approfitta e mette a segno il tris. La girandola di emozioni non è finita, perché al 73’ Labate sigla il 2-3 dopo un bel fraseggio sulla sinistra con Bruscia. La Filottranese stringe i denti nel finale e contenendo il forcing dei padroni di casa riesce a portare a casa l’intera posta in palio.

«La sconfitta subita contro la Passatempese bruciava ancora – commenta mister Giuliodori, allenatore della formazione biancorossa – ed avevo chiesto ai ragazzi una pronta reazione che puntualmente c’è stata. Avevamo di fronte un’ottima compagine ma siamo stati bravi ad ottenere i tre punti su un campo difficile».

Il Tabellino:

FERMIGNANESE – FILOTTRANESE 2-3 (1-1 p.t.)

US FERMIGNANESE: Ponzoni, Mariotti, Labate, Marzoli (63' Bravi), Bacciardi (92' Buruiana), Cleri, Pagliardini, Gori (79' Cagnoli), Izzo, Bozzi, Sarout (69' Bruscia). All. Teodori

FILOTTRANESE: Palmieri, Focante, Carnevali, Carboni, Bianchi, Rossini, Marconi, Corneli, Staffolani (75' Nitrati), Coppari, Strappini (63' Chiaraberta). All. Giuliodori

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Giannoni (PU)

RETI: 18' Pagliardini 36' Coppari su rig. 62' Marconi 69' Coppari 73' Labate