Lucciarini lancia la Fermignanese nel recupero, Barbara sconfitto di misura

Il recupero della quindicesima giornata conferma la vocazione casalinga di una Fermignanese arrivata a quota sette risultati utili consecutivi davanti ai suoi tifosi. La quinta vittoria interna della squadra di mister Teodori arriva contro l’Ilario Lorenzini, al quinto passo falso in campionato ed al momento coinvolta nella bagarre che si è sviluppata nei pressi della zona play-out. Per i padroni di casa ci sono in campo dal 1’ le “new-entry” Cusimano e Loberti. È proprio da una azione personale di quest’ultimo che arriva la rete del vantaggio locale al 29’, finalizzata da un tiro all’angolo di Lucciarini. La partita rimane vivace e i padroni di casa vanno vicini al raddoppio prima del duplice fischio con un cross basso di Volpini che termina a fin di palo sul quale nessuno riesce a intervenire.

Avvio di ripresa favorevole agli ospiti con Brunori che spreca da buona posizione. Scampato il pericolo, gli uomini di Teodori riprendono in mano il pallino del gioco e si rendono pericolosi con un colpo di testa di Fraternali. Finale di partita ancora di marca biancoblù, trascinati da un Loberti pericoloso in un paio di circostanze. Per il Barbara, comincia male il “trittico” di impegni esterni che chiuderà il girone di andata e aprirà quello di ritorno: per la formazione di mister Spuri il calendario prevede infatti il confronto del “Giuliani” di Torrette contro i Portuali e una settimana più tardi la gara di Castelfidardo contro la Vigor.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE-ILARIO LORENZINI 1-0 (1-0 p.t.)

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Cleri, Volpini (60’ Garota), Cusimano, Loberti, Bozzi, Gori (75’ De Santis). All. Teodori

ILARIO LORENZINI BARBARA: Saltarelli, Barchiesi (41’ Paradisi), Conti, Morsucci, Tiriboco (80’ Giuliani), Fronzi (46’ Giorgetti), Rossini, Cardinali, Moschini, Brunori, Sabbatini. All. Spuri

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: De Marino (PU), Di Tella (AN)

RETE: 29’ Lucciarini