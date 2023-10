Ancona indietreggiata parecchio dopo il gol: squadra schiacciata, che però si difende in maniera efficace contrastando una Fermana che preme costantemente.

Minuto 30: Anche Pellizzari finisce sul taccuino del signor Sacchi: Tilli fugge via ed il difensore biancorosso lo trattiene platealmente.

Minuto 23: Primo giallo dell'incontro: ammonito Padella per un intervento in ritardo su Spagnoli.

Gran destro dal limite del numero 23 biancorosso sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, con la palla che si va ad infilare alla sinistra di Furlanetto. Secondo gol tra i professionisti per Gianluca Clemente, che per rispetto verso la sua ex squadra non esulta.

Minuto 20: GOL DELL'ANCONA!! - FERMANA-ANCONA 0-1, LA SBLOCCA CLEMENTE!!

Minuto 18: Altro squillo di Paolucci. Delizioso invito di Coli Saco per Energe, che guadagna spazio sul versante destro e mette dentro per Paolucci, il quale conclude cercando l'incrocio dei pali ma trova Furlanetto pronto a deviare la sfera in corner.

Minuto 16: Risponde l'Ancona: discesa sulla destra di Spagnoli, che va via a Spedalieri, cross basso al centro per Paolucci arrivato a rimorchio a centro area, ma la conclusione del centrocampista dorico è priva di angolazione, e Furlanetto neutralizza a terra.

Minuto 15: Fermana pericolosa con Montini di testa, pescato dal traversone di Calderoni, ma la palla termina sul fondo.

Minuto 10: Primo tentativo dell'Ancona con Cioffi, che dal limite cerca la porta senza però inquadrare il bersaglio.

Minuto 5: Dopo un inizio spedito da parte dei biancorossi, si fanno vedere i padroni di casa con un fraseggio sullo stretto che termina con un suggerimento per Montini, ma c'è Perucchini attento ad uscire per anticipare il giocatore gialloblù.

Minuto 1: CALCIO D'INIZIO.

Le formazioni ufficiali:

FERMANA: Furlanetto, Spedalieri, Padella, Laverone, Calderoni, Scorza, Giandonato, Misuraca, Tilli, Montini, Curatolo. All. Protti

A disposizione: Borghetto, Mancini, Biral, Fort, Gasbarro, Pistolesi, Fontana, Vessella, Pinzi, Grassi, Semprini, Eleuteri, Paponi.

ANCONA: Perucchini, Clemente, Cella, Pellizzari, Agyemang, Saco, Gatto, Paolucci, Energe, Cioffi, Spagnoli. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Martina, Nador, Peli, Marenco, Kristoffersen, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Basso.

Prima trasferta della gestione Colavitto-bis, inaugurata dal convincente successo casalingo di giovedì sera contro l’Arezzo. I biancorossi fanno visita alla Fermana, ultima in graduatoria, che ha incassato quattro sconfitte nelle ultime quattro partite davanti al pubblico del “Recchioni” senza peraltro segnare. Da segnalare il cambio del direttore di gara: a seguito di un infortunio del Signor Gauzolino della sezione arbitrale di Torino, Fermana-Ancona, sarà diretta da Gabriele Sacchi di Macerata.