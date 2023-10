Ancona, il momento di insistere: a Fermo per confermare il cambio di passo

Non solo derby, ma anche corsi e ricorsi storici. Fermana-Ancona è anche questo, ovvero il match il quale a febbraio scorso sancì l’ingresso nel tunnel della crisi di risultati dei biancorossi (2-1 per i “canarini” in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo) poi culminato con l’arrivo di Donadel in panchina. Ma anche il replay di quanto verificatosi esattamente ventiquattro mesi fa, quando i gialloblù ultimi in classifica (allora come ora con sei punti racimolati in dieci giornate) incrociarono il “Cavaliere Armato” proprio in occasione della decima giornata, violando 2-1 il “Del Conero” fino a quel momento in stagione fortino inespugnabile. Analogia in uno scenario che, però, si presenta leggermente differente in questo ultimo week-end di ottobre 2023: al “Recchioni” arriverà una formazione dorica forse non in volo sulle ali dell’entusiasmo come otto mesi fa (quando affrontò, male, il derby dopo la vittoria contro una Reggiana in serie positiva da sedici incontri) ma comunque ringalluzzita dalla convincente vittoria di giovedì contro l’Arezzo.

Di umore ben diverso una Fermana fanalino di coda del Girone B, con il peggior attacco di tutta la LegaPro (appena quattro reti realizzate in dieci match) e soprattutto in aperta crisi di risultati: appena due punti in cinque uscite ad ottobre – pareggi a Pesaro ed a Ferrara – a cui si aggiungono la “scoppola” in Coppa Italia col Pescara (1-6 nel turno inaugurale della competizione) e le battute d’arresto ad Olbia mercoledì sera e quelle casalinghe contro Perugia ed Entella, che hanno portato a quattro i k.o. consecutivi davanti al pubblico di casa, peraltro senza segnare reti. Ed a gettare quindi ulteriore pepe alla sfida c’è anche la necessità dei gialloblù di sbloccarsi al “Recchioni”, location dell’unica affermazione stagionale risalente allo scorso 9 settembre.

Per la gara che dovrà confermare il cambio di passo dell’Ancona, Colavitto dovrebbe affidarsi ad un undici di partenza che non dovrebbe differire troppo da quello visto giovedì contro l’Arezzo. Con l’unica eccezione rappresentata da Peli il quale, scontata la squalifica, potrebbe completare a destra il tridente offensivo che contemplerà anche Cioffi ed Spagnoli, col sacrificio quindi di Energe. A centrocampo ed in difesa si va verso la conferma dei reparti schierati contro i toscani, con le possibili novità costituite da Clemente nella retroguardia e Basso nella zona nevralgica. Per la Fermana, con mister Protti al timone (anche lui come Colavitto rientrato nella panchina in cui si era seduto l’anno scorso, dopo la l’infelice parentesi Bruniera) potenziali ballottaggi un po’ in tutti i reparti. In difesa potrebbe essere riconfermato Padella a far coppia in mezzo con Spedalieri, con Calderoni il quale traslocherebbe dal centro a sinistra e Laverone a destra in concorrenza con Eleuteri, utilizzato ad Olbia come esterno d’attacco. A centrocampo si profila il rientro di Misuraca, come in attacco quello di Curatolo con Pinzi a destra e Semprini a sinistra, anche se potrebbe essere rinnovata la fiducia a Montini a bersaglio in Sardegna.

I precedenti

Decisamente a favore della Fermana il bilancio degli scontri disputati al “Recchioni”: quattordici le partite, che hanno fatto registrare sette vittorie dei gialloblù, sei pareggi ed un successo biancorosso. L’unica gioia risale a dicembre 2013, con un 3-2 nell’incontro valevole per la penultima di andata del Girone F di Serie D in cui erano ben nove la marchigiane al via. Nella galleria dei ricordi, resta però indelebile il derby di un anno e mezzo prima nell’ultima tornata di gare del torneo di Eccellenza, con tanto di coda post triplice fischio di stampo far-west. Finì 2-2 con il gol del pareggio del fermano doc Adami all’ultimo minuto di recupero, che completò la rimonta dallo 0-2 e regalò all’Ancona il primo posto (la promozione in serie D era già arrivata alzando la Coppa Italia Dilettanti) condannando contestualmente ai play-off i padroni di casa.

Fermana-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Fermana-Ancona, in programma domenica 29 ottobre settembre allo Stadio “Bruno Recchioni” di Fermo a partire dalle 20.45, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Simone Gauzolino di Torino, con la collaborazione degli assistenti Andrea Bacherini di Terni e Andrea Mastrosimone di Rimini. Quarto ufficiale: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto.