Vigor, è amaro il calice in Coppa: Padovani regala il successo al Fano

Il primo derby ufficiale della stagione 2022/2023 in serie D premia il Fano, che al “Mancini” sconfigge di misura la Vigor Senigallia estromettendola dalla Coppa di categoria, e regalandosi così un altro match tutto marchigiano con il Montegiorgio nel primo turno della competizione in programma domenica.

L’epilogo premia i granata, ma la Vigor c’è. E crea più di un grattacapo alla difesa dei padroni di casa, che in almeno un paio di circostanze vengono salvati da un Bizzini provvidenziale, tra i migliori in campo. Inntesità del match elevata sin dalle prime battute, col Fano che prova subito a prendere in mano il pallino del gioco: Padovani dopo due giri di lancette manda di testa sopra la traversa un pallone invitante, cinque minuti dopo Zingaretti non inquadra lo specchio della porta e al 19’ la volée di Zanni dà solo l’illusione del gol. Convincente la risposta dei rossoblu, pericolosi al 21’ con Bucari (che mette di poco a lato) e successivamente con Baldini e Pesaresi. Arriva poco prima del duplice fischio il gol che decide la gara: il “man of the match” è Padovani, che al secondo tentativo (dopo una prima respinta di Magi Galluzzi) buca Roberto per l’1-0.

La Vigor non ci sta e nella ripresa prova subito a spingere alla ricerca della rete del pareggio: Bizzini è reattivo su D’Errico al 53’ ed al 62’ sul tentativo di Marini sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il Fano regge bene l’urto, prova a graffiare in contropiede sfiorando il raddoppio con Bamba e Niang, ma l’ultimo brivido è al minuto 88 quando Bizzini dice di no a Perri entrato per Pesaresi a metà della seconda frazione. I rossoblu salutano quindi la Coppa di categoria, ma continuano a lavorare in vista dell’esordio nel campionato di D, che avverrà la prima domenica di settembre a Genzano di Roma, contro il Cynthialbalonga. Alle porte anche un altro test match, mercoledì contro i Portuali Ancona.