Pesaresi 100 e lode, la Vigor fa la voce grossa a Fano

Denis Pesaresi fa cento in maglia Vigor e regala ai suoi la vittoria nel derby contro l’Alma Juventus Fano. Davanti all’entusiasmante cornice di pubblico del “Mancini”, la squadra senigalliese – scortata da oltre cinquecento tifosi al seguito – ha cinicamente intascato l’intera posta in palio grazie alla rete del suo attaccante, che consente di mettere, intanto, una seria ipoteca su una delle tre posizioni del podio del girone.

Pronti, via ed è subito Senigallia a rendersi pericolosa, facendo correre un bel brivido a Bizzini su mischia scaturita da calcio d’angolo. I padroni di casa prendono coraggio e rispondono con Zanni che prima al 9’ raccoglie una respinta della difesa ospite e calcia verso la porta di Roberto che blocca in sicurezza, poi al 15’ prova a sorprendere con un tiro cross tagliato l’estremo difensore rossoblù che si salva in corner. Prima del riposo, ancora Vigor con Pesaresi che tenta la fortuna dalla lunga distanza, e poi con Kerjota il cui cross basso non trova nessuno puntuale alla deviazione sottoporta e l’occasione sfuma.

Al rientro delle squadre dagli spogliatoi, esplode immediatamente la gioia della tribuna occupata dai senigalliesi. Combinazione Baldini-Mancini e Pesaresi anticipa tutti spingendo la palla in rete. Centesimo sigillo in maglia rossoblù per il bomber della compagine allenata da mister Clementi. I granata non ci stanno e si catapultano in avanti, replicando al 58’ con la punizione di Nappello disinnescata da Roberto. I padroni di casa, a trazione anteriore, prestano inevitabilmente il fianco alle ripartenze ospiti, ed al 72’ Pesaresi ha la possibilità di scrivere 101 nella storia della Vigor, ma l’estremo difensore avversario, coadiuvato dalla traversa, gli nega la gloria. Marini e compagni si compattano ancora di più, le maglie della difesa si stringono a salvaguardia del vantaggio e arriva il triplice fischio finale, subito coperto dal tripudio rossoblù sugli spalti in un pomeriggio davvero memorabile.

Il Tabellino:

FANO-VIGOR SENIGALLIA 0-1 (0-0 p.t.)

ALMA JUVENTUS FANO: Bizzini, Allegrucci (73’ Serges), Tomassini, Urbinati, Bonacchi, Schiaroli, Brunetti (63’ Malshi), Nappo, Broso (53’ Drolè), Nappello (79’ Cecconi), Zanni (73’ Niang). All. Mosconi

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Tomba, Bartolini, Marini, Gambini (55’ Lazzari), Magi Galluzzi, Kerjota, Mancini, D. Pesaresi (80’ Perri), Baldini (79’ Pierpaoli), Balleello (68’ Vrioni). All. Clementi

ARBITRO: Massari (Torino)

ASSISTENTI: Ercolani (Milano), Vora (Como)

RETE: 46’ D. Pesaresi