Falconarese-Colle 06 a porte chiuse: il duro comunicato della società ospite

Non si spengono, nemmeno a ridosso del fischio d’inizio del match, le polemiche relative all’incontro dei play-out tra il Colle 06 e la Falconarese. La gara, che mette in palio la permanenza nel campionato di Prima Categoria, si disputerà al “Roccheggiani” di Falconara Marittima, considerando la miglior posizione di classifica ottenuta dai “falchetti” al termine della stagione regolare. Ma l’inagibilità dell’impianto obbligherà le due formazioni a scendere in campo a porte chiuse, vista l’impossibilità di sfruttare le tribune dello stadio per permettere agli sportivi di assistere all’incontro.

La dirigenza del Colle 06 è nuovamente intervenuta sull’argomento, mediante il suo account social, sottolineando l’amarezza che scaturisce dal non consentire ai suoi tifosi di essere presente ad un match, l’ultimo stagionale, da cui dipenderà la permanenza nella categoria.

“La partita dei Playout tra il COLLE 06 e la FALCONARESE – si legge nella nota - si disputerà domani alle ore 16.30 presso il Campo “Roccheggiani” a Falconara a PORTE CHIUSE. Data l’inagibilità della tribuna, non si potrà assistere a questa importantissima partita che stabilirà le sorti delle due squadre "IN" e "OUT" nella prima categoria. Nonostante le numerose richieste da parte nostra alle varie istituzioni, tra cui la questura, in virtù di un precedente comunicato del 8 c. m. in cui per mancanza delle condizioni di sicurezza necessarie a garantire la tutela dell'ordine pubblico per la disputa di una partita del Campionato Promozione in un campo sportivo neutro nessuno ha preso la stessa decisione, anzi la FALCONARESE ha preferito eliminare il pubblico. Il Colle 06 è dispiaciuto enormemente per questa decisione, in quanto toglie il divertimento, la passione e il seguito da parte dei genitori e dei parenti degli stessi giocatori, nonché di un quartiere attento. Dopo una pandemia, un periodo devastante, lo sport riveste un ruolo fondamentale nella promozione dell'inclusione sociale, valori come amicizia, identità, incontri, lealtà, rispetto e aggregazione. TUTTO QUESTO NON CI SARÀ!!!!”