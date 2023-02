Falconara-Pescara, su il sipario: al PalaBadiali sfida spettacolo

Lo spettacolo sta per cominciare. Tutto è pronto per una sfida che assume ormai i contorni di match clou del calcio a 5 femminile negli ultimi anni: un po’ per gli interessi di classifica e i comuni obiettivi, che vedono Falconara e Pescara sempre contendersi le prime posizioni ed i trofei in palio, un po’ per il blasone, considerando che sul parquet ci saranno le formazioni che hanno cannibalizzato il calcio a 5 femminile italiano dal 2019 ad oggi. Si parla di chi ha vinto ognuno dei 7 titoli in palio, di chi detiene il secondo ed il quarto miglior palmares dell'intera storia del futsal italiano; chi ha in bacheca un titolo di campione d'Europa e chi invece ha due secondi posti sempre nella massima competizione europea.

Domenica 19 alle 18 il fischio dell'arbitro sancirà l'inizio di Città di Falconara - Pescara. Una vera e propria parata di stelle del futsal. Sono ben 21 i precedenti tra citizens e pescaresi, per quella che è la seconda classica assoluta della serie A per longevità da quando esiste il campionato nazionale. 10 sono i successi abruzzesi, 7 quelli falchetti, 4 i pareggi. All'andata finì 3-0 per le biancazzurre di mister Morgado, attualmente seconde in graduatoria – ad un’incollatura dalla capolista Bitonto – ed ancora imbattute in campionato nel 2023, in virtù di un pareggio e cinque vittorie, le ultime due senza incassare reti. Ma a tallonare le abruzzesi in graduatoria c’è proprio Falconara, reduce dalla preziosissima vittoria in rimonta ottenuta in Veneto sul campo della Vip Tombolo. I biglietti sono già disponibili online sul circuito Viva Ticket e nei centri convenziati, tra cui a Falconara Marittima la T18 Tabaccheria dell'Auditorium sita in Via Marsala. I botteghini apriranno al Palasport Badiali domenica mattina dalle 10.30 alle 12.30 e poi dalle 16.00 in poi.