Faggioli carica: «Ancona, con la Vis sarà dura ma avremo la spinta dei tifosi»

Due reti nello 0-4 del Bonolis di Teramo. Esattamente come successe il 28 settembre a Pistoia, con Pistoiese-Ancona che terminò con l’analogo risultato e con un’altra sua doppietta. I dorici, lontano dal Del Conero, non vincevano proprio da quella data e nel blitz di domenica il timbro dell’attaccante Alessandro Faggioli è stato più nitido che mai. Nitido e benaugurante in vista della sfida di domenica (17.30 al Del Conero) contro la Vis Pesaro:

«Sono orgoglioso di aver ripagato la fiducia dell’allenatore. Io devo sempre dare tutto e aver vissuto una domenica così è stato bellissimo. Sono cresciuto nel settore giovanile del Teramo, non poteva essere una partita come le altre. I gol pesano ma partiamo dal presupposto che la squadra mi mette nelle condizioni di farlo. Ripeto, le mie regole sono chiare. Lottare e quando ci riesco segnare. Voglio aiutare in questo modo i miei compagni. Domenica la Vis Pesaro? Non vivremo una partita facile. Da parte nostra dovremo proseguire sulla scia e sfruttare la spinta dei nostri tifosi. Spero di vederne tanti, più delle altre volte, perché il loro apporto sarà determinante. E’ meraviglioso giocare con questo calore».

La Lega Pro martedì pomeriggio ha stilato il programma gare dalla 2ª alla 9ª giornata del girone di ritorno. La solita alternanza sabato/domenica, con una notturna in programma nell'infrasettimanale di febbraio. Olbia-Ancona Matelica, si disputerà sabato 8 gennaio alle 14.30, Ancona Matelica-Grosseto sabato 15 alle 14.30, Pontedera-Ancona Matelica sabato 22 alle 14.30, Lucchese-Ancona Matelica domenica 30 alle 14.30, Ancona Matelica-Pistoiese domenica 6 febbraio alle 17.30, Imolese-Ancona Matelica domenica 13 alle 17.30, Ancona Matelica-Cesena mercoledì 15 febbraio alle 21 e Montevarchi-Ancona Matelica domenica 20 alle 17.30.