Un generoso Fabriano cade ancora, la Sangiustese espugna l'Aghetoni

Terzo passo falso consecutivo per un Fabriano Cerreto che accusa una partenza ad handicap, riemerge nella ripresa e va vicina al pareggio, ma alla fine lascia l’intera posta in palio ad una Sangiustese brava a capitalizzare nel miglior modo possibile le occasioni create.

Primi dieci minuti di gara bloccati dalla fase di studio, che si interrompe improvvisamente in corrispondenza del gol che accende l'incontro: Ciucani dà linfa ad una manovra in velocità e dal limite centra per Iori il quale in beata solitudine colpisce di testa e griffa l’1-0 per gli ospiti. I padroni di casa si fanno vivi al 25’ con Montagnoli che alza troppo la mira, ma capitolano nuovamente al 37’: il 2-0 porta ancora la firma di Iori che questa volta - imbeccato da Stortini - indovina un gran tiro a giro che non lascia scampo a Santini. Prima del riposo il match si riapre: è Tizi ad andare a bersaglio, raccogliendo la respinta pregevole di Barufaldi sull’incornata di Marengo.

Rientro dagli spogliatoi con il Fabriano che prova ad alzare il ritmo alla ricerca del pareggio, ma viene infilato per la terza volta: il 3-1 porta la firma di Monserrat che sugli sviluppi di un calcio piazzato mette il pallone nel sacco, con le proteste per un presunto fallo dell’autore del gol sul subentrato Santamarianuova. Bravi i locali a crederci, riaccorciando nuovamente le distanze grazie a Lispi che di testa corregge in rete una punizione di Pagliari. Forcing finale dell’undici di Pazzaglia, il quale costringe ad un quarto d’ora di sofferenza la Sangiustese che, però, stringe i denti e riesce a condurre in porto la gara.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO - SANGIUSTESE 2-3 (1-2 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Santini (76’ Cesaroni), Crescentini, Lattanzi, Lispi, Mulas (38’ Santamarianuova), Montagnoli, Pagliari, Carmenati (38’ Buldrini, 78’ Genghini), Marengo (60’ Aquila), Tizi, Ruggeri. All. Pazzaglia

SANGIUSTESE: Barufaldi, Tomassetti, Monserrat, Ferri, Stortini, Basconi, Ercoli, Iuvalè, Olivieri (75’ Forò), Iori (75’ Cheddira), Ciucani (80’ Zira). All. Viti

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Ielo (PU), Caporaletti (MC)

RETI: 12’ e 37’ Iori, 46’ Tizi, 64’ Monserrat, 74’ Lispi