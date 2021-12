Fabriano, ci pensa ancora Del Sante: Servigliano k.o. nel finale

Arriva nel doppio turno a ridosso del Natale l’accelerazione del Fabriano Cerreto, utile per abbandonare la zona retrocessione e agganciare quella play-out. Dopo il blitz di Fossombrone, la formazione di mister Giacometti si impone di misura anche nel match contro il fanalino di coda Servigliano, deciso nei minuti finali da un guizzo della new-entry Del Sante, al secondo gol consecutivo. Determinanti, nell’economia del risultato finale, le due espulsioni che hanno obbligato la squadra ospite a chiudere la partita in nove uomini: a finire anzitempo sotto la doccia sono stati Bucci, al 70’, per un intervento falloso a palla lontana, ed Achiq, al minuto 80 (per proteste seguenti al giallo estratto dall’arbitro a seguito di un fallo commesso su Genghini).

Nel complesso, era stato il San Marco ultimo della classe a far vedere le cose migliori all’Aghetoni. Più equilibrio nella prima frazione di gara, in cui i padroni di casa sono riusciti a rendersi pericolosi in avvio con Pagliari (che al 2’ non inquadra lo specchio della porta) e con Ruggeri (lob fuori bersaglio al minuto 11), mentre la risposta degli ospiti è affidata a Oviahon, che non finalizza una manovra nata dalla combinazione Barchetta-Rango, e Capodaglio, al 22’. Nella ripresa la squadra di Pavoni ha costruito le occasioni più nitide con Rango e Capodaglio, che spediscono il pallone fuori, prima di restare nell’arco di dieci minuti in doppia inferiorità numerica. Arriva così la doccia fredda per Servigliano, poco prima della segnalazione del recupero: Marengo crossa per Del Sante che dopo essersi liberato del suo marcatore infila Giorgi, per un 1-0 che rilancia il Fabriano nella lotta salvezza.

Il tabellino

FABRIANO CERRETO – SAN MARCO SERVIGLIANO 1-0 (0-0 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Santini, Salciccia, Stortini, Lispi (76’ Genghini), Mulas, Pagliari, Marengo, Aquila, Crescentini (53’ Dolciotti), Ruggeri (59’ Tizi); Del Sante (90’ Fioranelli). All. Giacometti

SAN MARCO SERVIGLIANO: Giorgi, Barchetta (38’ Germani), Ley, Coltorti, Marziali, Achiq, Crescenzi, Frinconi, Rango (59’ Capodaglio), Bucci, Oviahon (76’ Paolucci). All. Pavoni

ARBITRO: Moretti (Cesena)

ASSISTENTI: D’Ovidio (PU), Domenella (AN)

RETI: 87’ Del Sante