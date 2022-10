Giovanni Giacco crede nella "sua" Osimana: «Senza infortuni, inferiori a nessuno»

Nuova sfida in arrivo per l’Osimana, che domenica, ore 14.30, scenderà in campo – in trasferta – contro il Fabriano Cerreto. «Arriviamo a questa sfida in maniera molto positiva - dice Giovanni Giacco, direttore sportivo della società giallorossa – in quanto domenica contro l’Atletico Ascoli i ragazzi hanno portato a casa un’ottima prestazione nonostante l’epilogo negativo. Andiamo a Fabriano con la consapevolezza di poter tornare a casa con un risultato positivo». Per i senza testa il k.o. coi piceni costituisce la prima sconfitta del campionato, un risultato che “macchia” ma non cancella un avvio di campionato di tutto rispetto, con 3 vittorie e 3 pareggi su 7 partite già disputate. «Abbiamo subito due rigori contro, un’espulsione e quattro ammonizioni: sommando tutto è così scaturita una giornata ultra negativa. Il secondo goal dell’Atletico Ascoli era – oltretutto – in posizione di fuorigioco. I nostri ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare e voglio ringraziarli per la loro prestazione».

Ed alla domanda su come trova questo campionato d’Eccellenza, Giacco risponde: «E’ un campionato con 7/8 squadre con ambizione di primato nel quale noi siamo di passaggio, erano diversi anni che non competevamo in questa categoria e dobbiamo ancora ambientarci. Quando abbiamo costruito la squadra, l’abbiamo pensata per vincere il campionato di Promozione, accordandoci tacitamente perché gli stessi undici potessero disputare anche l’Eccellenza. Quindi quest’anno ci siamo presentati al via con una squadra di valore e sono serviti soltanto un paio di innesti. Certo, bisogna fare i conti con la variabile infortuni: ma se avremo la fortuna di poter far rientrare quei giocatori che nelle ultime due o tre partite sono rimasti fuori, sicuramente non rimarremo dietro a nessuno».