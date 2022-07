Fabriano, conferme in difesa ed attacco ed il ritorno di Gabrielli

Comincia a prendere forma il Fabriano Cerreto del neo tecnico Francesco Farsi. La dirigenza prosegue nel lavoro volto all’allestimento della rosa che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza, portando avanti parallelamente sia le operazioni di conferma delle pedine più importanti che hanno conquistato la salvezza nella categoria, sia quelle in entrata per irrobustire l’organico. E così, dopo l’annuncio di Magnanelli, arriva l’ufficialità dell’ingaggio del centrocampista classe 1998 Matteo Gabrielli.

Nato a San Severino Marche, e cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, Gabrielli torna a distanza di tre stagioni ad indossare la casacca biancorossonera, avendo militato nel Fabriano in occasione della stagione 2019/2020 per poi vincere l’Eccellenza toscana con il Poggibonsi e trasferirsi in Umbria al Castiglion del Lago. In precedenza, il duttile centrocampista – spendibile sia come centrale che come mezzala – aveva anche assaggiato la Serie D con Recanatese e Monticelli prima di tornare nelle Marche a Tolentino, nel torneo di Eccellenza.

A margine dell’affare Gabrielli, si allunga la lista di conferme. Dopo Samuele Stortini e Nicolò Santini, che affronteranno la quinta stagione consecutiva a Fabriano, il reparto arretrato potrà ancora contare sul veterano e capitano Rinaldo Lispi e su Elia Lattanzi. All’insegna della continuità col recente passato anche la permanenza di Stefano Del Sante, attaccante classe ‘87 determinante con i suoi gol nella seconda metà dello scorso torneo, e di Davide Montagnoli, punta venticinquenne da un lustro in maglia biancorossonera ad eccezione del campionato 2020-21, disputato con la casacca dell’Anconitana. Nella zona nevralgica del campo, invece, ci sarà ancora Giorgio Pagliari, arrivato a Fabriano dodici mesi fa dopo le esperienza con Tolentino e Vastese.