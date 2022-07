Il Fabriano Cerreto batte due colpi: Barilaro e Nunzi

Il mercato del Fabriano Cerreto prosegue all’insegna degli innesti di qualità. La dirigenza biancorossonera pesca ancora nel serbatoio “extraregionale” con un doppio colpo che va a puntellare ulteriormente la rosa a disposizione del neo-tecnico Farsi. In difesa, il club ha perfezionato l’ingaggio del terzino destro Aurelio Barilaro, classe 1994 con un curriculum di tutto rispetto. Nato a Cinquefrondi e cresciuto nelle giovanili prima del Polistena e poi della Reggina, Barilaro ha vestito poi le maglie di Ancona, Messina, Castrovillari, Cittanovese ed Ambrosiana.

Con la casacca biancorossa dell’Ancona, il difensore calabrese ha conquistato da protagonista una promozione in Serie C (2013/14) e nel 2016, dopo un’ottima annata al Messina, arriva la chiamata del Trapani per la Serie B, salto che non arriverà a causa di un infortunio. I 150 gettoni collezionati tra Serie C e Serie D lo annoverano pertanto nella cerchia dei colpi di mercato più interessanti nel panorama dell’Eccellenza 2022/2023.

Arriva invece da Terni la pedina che potenzierà il centrocampo della formazione fabrianese. Gianlorenzo Nunzi, nato il 20 marzo 2022, ha compiuto infatti tutta la trafila nel settore giovanile della società rosso-verde, ed è approdato dodici mesi fa a Livorno, e con la casacca amaranto ha disputato l’ultima stagione nell’Eccellenza toscana. Due new-entry di spessore, quindi, che vanno ad incrementare la qualità dell’organico di una formazione tra le più attive nell’estate del calcio mercato.