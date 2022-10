Dodici minuti, quattro gol: scoppiettante 2-2 tra Fabriano e Marina

Il Marina strappa il primo punto del campionato in extremis, con buona pace di un Fabriano che sperava di poter brindare al terzo successo nel torneo e tenere il passo della capolista Osimana. Quattro minuti per piazzare l’uno-due che sembrava aver chiuso il discorso vittoria, tre scarsi per incassare poco dopo i due gol che levano il Marina dall’apnea, conferendo così alla sfida un epilogo difficile da pronosticare alla vigilia. Ospiti con in campo nuovamente Medici e Maiorano, e sicuramente più propositivi in una prima frazione di gioco che ha visto i biancazzurri pericolosi già in avvio con Gagliardi e Pierandrei, le cui conclusioni sono state preda di Bruni. Risposta dei padroni di casa al 21’ affidata a Di Nicola, che però da posizione favorevole perde l’attimo buono e Mancini sventa. Marina che resta in pressione, al 32’ Pierandrei ancora vicino all’1-0, mentre Carloni al 38’ colpisce di testa ma senza risultati apprezzabili.

Nella ripresa il Fabriano cresce, ed al 62’ comincia a fare qualche prova tecnica di gol con Montagnoli che innesca Mengali, il cui colpo di testa è alto di un soffio. Sarà proprio Montagnoli, bestia nera del Marina, a sbloccare il punteggio: bordata da circa 35 metri che brucia le mani a Mancini e si schianta in rete per l’1-0. Quattro minuti più tardi, l’undici di mister Farsi raddoppia: dalla destra arriva un cross lunghissimo in area, tutti fermi e disattenti, Mengali è in agguato e deve solo smorzare la palla in terra per beffare Mancini e timbrare il 2-0. Sembra finita, ma non è così: minuto 85, Pierandrei crossa teso nel mezzo, Bruni para ma non trattiene, Vinacri è ben appostato e deve solo appoggiare in rete per poi riprendere la palla e portarla a centrocampo. Ora il Marina ci crede e getta il cuore oltre l’ostacolo, ed il pareggio si materializza all’89’, con un perla di Nacciarriti: tiro ad effetto dal vertice dell’area alla destra di Bruni, che prova ad intercettare senza riuscirci, e palla in rete per il 2-2 conclusivo.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO - MARINA 2-2 (0-0 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Bruni, Paoletti (67’ Nunzi), Crescentini (91’ Carnevali), Pagliari, Lucarino, Lispi, Barilaro, Gabrielli (67’ Stortini), Mengali, Magnanelli (88’ Carmenati), Di Nicola (57’ Montagnoli). All. Farsi

MARINA CALCIO: Mancini, Medici (82’ Piermattei), Maiorano (56’ Lazzarini), Rossetti (86’ Sbarbati), Carloni, Vinacri, Gagliardi, Gregorini (92’ Droghini), Pierandrei, Nacciarriti (90’ Cucinella), Pedini. All. Giorgini

ARBITRO: Sarnari (MC)

ASSISTENTI: Principi (AN), Domenella (AN)

RETI: 76’ Montagnoli, 80’ Mengali, 85’ Vinacri, 88’ Nacciarriti