La "Rata" s'è desta: Fabriano Cerreto al secondo stop consecutivo

Si materializza all’Aghetoni il risveglio della “Rata”, che dopo due sconfitte esterne coglie contro i padroni di casa del Fabriano Cerreto la prima affermazione in trasferta del campionato. Resta all’asciutto la squadra di mister Farsi, che dopo aver approcciato in maniera convincente alla seconda metà di gara passando in vantaggio, subisce l’uno-due dei biancorossi che ribalta il risultato, decisivo nel bilancio finale del match che costituisce per il Fabriano il secondo passo falso consecutivo dopo quello di sette giorni fa sul campo dell’Atletico Gallo.

Buono il piglio con cui gli ospiti cominciano il confronto, saggiando subito le qualità di Santini che risponde presente due volte nel primo quarto d’ora. La risposta dei padroni di casa c’è, ma priva di concretezza, concedendo a Santarelli solo di sbrigare l’ordinaria amministrazione. E’ invece la Maceratese a rendersi puntualmente pericolosa: al 32’ Mosca colpisce il palo, poco prima del duplice fischio Bugaro e Rivamar mettono in affanno la retroguardia fabrianese.

Il match decolla nella ripresa: il punteggio si sblocca dopo otto minuti grazie a Di Nicola, che riceve palla e si invola verso la porta, deponendo la sfera in rete con un morbido lob. Lo scenario della sfida cambia nuovamente nel breve volgere di due minuti: prima Santini stende Mosca in area, e consente a Bugaro di timbrare l’1-1 con un penalty contestato dai padroni di casa, poi Tortelli sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina sigla di testa la rete che porta avanti i biancorossi. La replica del Fabriano non tarda ad arrivare, ma nei minuti conclusivi è Diop, appena entrato, a far calare il sipario: ruba palla sulla tre quarti e dopo una bella progressione mette nel sacco il gol della sicurezza.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO-MACERATESE 1-3 (0-0 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Santini, Barilaro, Crescentini (50’ Paoletti), Gabrielli (70’ Montagnoli), Stortini, Lispi, Gubinelli (70’ Carnevali), Nunzi, Mengali, Magnanelli (60’ Pagliari), Di Nicola. All. Farsi

MACERATESE: Santarelli, Pucci (70’ Massini), Marino, Casimirri, Tortelli, Strano, Toscanella (60’ Battezzati), Rivamar (60’ Cirulli), Mosca (83’ Diop), Massei, Bugaro (91’ Cantarini). All. Trillini

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Paradisi (PU)

RETI: 53’ Di Nicola, 65’ Bugaro su rig., 67’ Tortelli, 85’ Diop