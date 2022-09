Jesina, scocca l'ora della..."prima": esordio stagionale a Fabriano in Coppa

Domenica, per la Jesina, arriverà il momento di tornare a giocare una partita ufficiale dopo la finale playoff dello scorso Maggio. Niente più amichevoli o allenamenti congiunti, incomincia la Coppa Italia Eccellenza Marche. Allo stadio “Mirco Aghetoni”, alle ore 15.30, la formazione leoncella affronterà il Fabriano Cerreto in un match valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione. I leoncelli arrivano a questo incontro dopo l’ultimo allenamento congiunto vinto contro il Borgo Minonna per 5 a 2 (tripletta per Iori, in rete anche Jachetta e Grillo). Rosa praticamente al completo, Orlietti ha recuperato al meglio dal fastidio muscolare patito nel test contro il Montefano della scorsa settimana, unico assente ormai da tempo è Sampaolesi, ma si sta finalmente avvicinando il suo rientro in campo.

Già nella scorsa stagione le due formazioni si erano scontrate in Coppa Italia. Ma la competizione aveva però un format differente, con un girone a tre squadre prima dei turni ad eliminazione diretta. Nella prima giornata i leoncelli avevano affrontato la Biagio Nazzaro in casa (incontro terminato a reti bianche), mentre i cartai avevano battuto la squadra di Chiaravalle in trasferta per 2-1. Quindi il 13 Ottobre 2021 Fabriano e Jesina si sfidarono per il primato del girone e il passaggio del turno. Allo stadio Aghetoni la partita finì 1-1 (vantaggio ospite con Nazzarelli al 32’ e pareggio di Ruggeri a fine primo tempo) e avanzarono pertanto i padroni di casa.