Fabriano Cerreto travolgente: tris alla Jesina

Netta affermazione del Fabriano Cerreto nella prima assoluta nel torneo di Eccellenza all’Aghetoni. Nel replay della sfida andata in scena due settimane fa in Coppa, terminata 2-2, la formazione di mister Farsi piega nettamente la Jesina, festeggiando il primo successo stagionale dopo il pareggio ottenuto a Fossombrone nella prima giornata di campionato. Scarto in termini di gol che punisce oltremodo i leoncelli, in un match che i padroni di casa sbloccano a metà della prima frazione di gioco grazie a Mengali, il quale lavora bene il pallone in area e supera Minerva siglando l’1-0. Pronta la reazione della Jesina, che va vicina all’1-1 con il calcio di punizione battuto da Iori: la sfera rimbalza a pochi passi da Santini che respinge, senza che riesca ad oltrepassare completamente la linea bianca.

Il match si mette quindi completamente in salita per la squadra leoncella, che al rientro dagli spogliatoi, indietro di un gol, è costretta a proseguire il match in inferiorità numerica per il cartellino rosso mostrato al 48’ a Cameruccio. L’iniziativa resta appannaggio degli ospiti, che però capitolano nuovamente al 60’: Di Nicola slalomeggia in area e viene messo giù da Minerva, il direttore di gara assegna al Fabriano la massima punizione che viene trasformata da Mengali per il 2-0. La compagine di mister Strappini preme alla ricerca della rete che potrebbe riaprire la gara, ma non riesce ad essere concretamente pericolosa. I padroni di casa riescono allora a mettere in ghiaccio il risultato grazie a Di Nicola, che al 71’ dal limite dell’area ospite indovina la conclusione vincente che fissa il punteggio sul definitivo 3-0.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO - JESINA 3-0 (1-0 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Santini, Barilaro, Lucarini, Lispi (85’ Stortini), Crescentini, Pagliari, Nunzi (80’ Paoletti), Gubinelli (57’ Carnevali), Magnanelli (75’ Carmenati), Montagnoli (57’ Di Nicola), Mengali. All. Farsi

JESINA: Minerva, Martedì, Orletti, Campana, Cameruccio, Dolmetta (67’ Ciaravella), Borgese, Giovannini (67’ Campomaggio), Jachetta (75’ Nazzarelli), Iori (75’ Trudo), Monachesi (75’ Grillo). All. Strappini

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Bianchi (PU), Fetai (MC)

RETI: 26′ e 60’ su rig. Mengali, 71’ Di Nicola