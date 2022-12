Fabriano Cerreto, scocca l'ora del riscatto: Castelfidardo battuto 3-1

Il Castelfidardo cede sul campo del Fabriano Cerreto. Pesante il bilancio, sfavorevole ai biancoverdi per 3-1. Nulla ha potuto la squadra di mister Marco Giuliodori contro la rabbia e la cattiveria di un Fabriano reduce dallo 0-0 di Treia (preceduto da sei sconfitte consecutive) ed assetato di vittoria, alla ricerca del bottino pieno dopo mesi di digiuno, con l’ultima affermazione risalente addirittura a fine settembre sul campo del Porto Sant’Elpidio. Il primo tempo si apre con i biancoverdi che tengono bene il campo e riesce nell’intento di contenere i padroni di casa, partiti a mille. Diverse le occasioni da gol create dal Castelfidardo, come l’ottima punizione battuta da Crescenzi, orfana per una questione di centimetri della probabile deviazione risolutiva di Ruiz. Poi inizia l’affondo fabrianese: a gonfiare la rete sono Magnanelli (al 38’, su assist di Barilaro) e Gubinelli (42’). Si chiude così un primo tempo che premia i padroni di casa ma manda nello spogliatoio con tutti gli onori del caso anche gli ospiti, che hanno pagato dazio in termini di continuità e di piglio.

Nella ripresa il Fabriano torna all’attacco ma senza riuscire ad andare a segno. Mal calibrato il tiro di Bartilotta al 59’, che arriva a tu per tu con l’estremo difensore fidardense ma manca il goal. Senza sbocchi anche il mancino di Crescentini al 67’, la cui conclusione viene respinta dalla traversa. I biancorossi, però, ancora non hanno esaurito le loro cartucce e Crescentini riprova la conclusione, che al 76’ arriva a bersaglio: nella circostanza, sfortunata l’incomprensione tra David e De Min che ha permesso al fabrianese di andare a goal dai 40 metri. La porta del Fabriano, però, non resta inviolata: al minuto 82 Ruiz si piazza sul dischetto per riscuotere il rigore concesso a causa di un intervento falloso di Mulas e centra lo specchio. Si chiude, dunque, sul 3-1 un match combattuto e lottato sino all’ultimo istante, come testimoniato dai numerosi cartellini estratti dall’arbitro. Tra cui anche un rosso per doppia ammonizione a danno di Braconi che costringe il Castelfidardo a chiudere in 10 la partita.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO-CASTELFIDARDO 3-1 (2-0 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Bruni, Stortini (79’ Paoletti), Lucarino, Lispi, Mulas, Nunzi (71’ Grezzana), Carmenati, Barilaro, Magnanelli, Crescentini, Gubinelli (58’ Bartilotta) All. Destro

CASTELFIDARDO: David, De Min, Fabiani, Ruiz, Fermani (71’ Suarato), Guella, Francesconi, Crescenzi (66’ Testa), Cognigni, Braconi, Kurti (51’ Galli). All. Giuliodori

ARBITRO: Skura (Jesi)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Longarini (MC)

RETI: 38’ Magnanelli, 42’ Gubinelli, 76’ Crescentini, 82’ Ruiz su rig.