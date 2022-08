Fabriano ok nel test con la Biagio Nazzaro. Mengali subito protagonista

Cresce l’ottimismo in casa Fabriano Cerreto, dopo la quinta amichevole di precampionato che ha regalato la quarta vittoria consecutiva. La squadra di mister Farsi ha infatti superato per 2-0 la Biagio Nazzaro, affermazione che fa il paio con quelle già centrate con il Branca (1-0), con i Portuali Ancona (5-1, con la doppietta di Di Nicola) e contro il Fermignano regolato di misura con il gol di Montagnoli. Al cospetto dei rossoblu, tra le formazioni maggiormente accreditate nel prossimo torneo di Promozione, il Fabriano è andato a segno con Mengali e poi con Carmenati subentrato in corso d’opera.

La nota lieta dell’amichevole è rappresentata proprio dal gol di Federico Mengali, ultima new entry del mercato estivo del club biancorossonero ed al suo esordio in precampionato. Classe 1990, proveniente dall’Altopascio, il bomber di Pietrasanta ha alle spalle una prolungata esperienza sui campi di Serie D ed Eccellenza, con il personal best rappresentato dalle 17 reti timbrate in venticinque presenze con il Cuoiopelli nell’Eccellenza toscana. Mengali va a infoltire il fronte offensivo del Fabriano Cerreto che conta già elementi di spessore ed esperienza come Del Sante, Di Nicola e Montagnoli, divenendo così uno dei più interessanti dell’intera categoria.

L'ultima fatica per i biancorossoneri in questo intenso precampionato è in programma sabato, nel test match contro il Sassoferrato Genga. Poi arriverà il momento di lasciare il posto ai primi impegni ufficiali: prima tra le mura amiche contro la Jesina, sabato 4 settembre in occasione dell’andata degli ottavi di finale della Coppa di categoria (ritorno mercoledì 21 al “Carotti”), poi l’esordio in Eccellenza che vedrà la squadra di mister Tarsi fare visita domenica 11 alla Forsempronese.