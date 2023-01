Fabriano Cerreto: Bezziccheri sì, Pedalino forse

Resta particolarmente attivo sul mercato il Fabriano Cerreto, con l’intenzione di irrobustire la rosa a disposizione del tecnico Destro e cambiare così passo nella seconda parte di campionato. In quest’ottica, la dirigenza biancorossonera ha comunicato di aver perfezionato l’ingaggio di Simone Bezziccheri, attaccante nato a Roma che compirà 30 anni il prossimo aprile. Il club ha deciso di rivolgere la proprie attenzioni su una pedina di notevole esperienza, che vanta nel suo curriculum diverse stagioni sia in Serie C che in Serie D, avendo vestito le casacche di Lupa Roma, Fondi Calcio, Arezzo, Palestrina, Nuorese e Grosseto dopo essersi formato calcisticamente nelle squadre Primavera di Roma e Parma. Dopo le stagioni di Eccellenza con Ladispoli (Lazio) e Corigliano (Calabria), Bezziccheri ha militato nel Figline con cui ha concluso la sua avventura a metà del mese scorso, prima di accettare la proposta dei “cartai”.

La punta romana potrebbe però non essere l’unico rinforzo nel reparto avanzato. E’ stata infatti aggregata al gruppo squadra anche una vecchia conoscenza dei tornei regionali come Saverio Pedalino, attaccante classe 1986 nato ad Avellino e già visto all’opera nelle Marche in serie D con le casacche di Fermana e Monticelli (squadre con cui ha concluso la stagione in doppia cifra nel numero di reti realizzate). Terminata ad inizio dicembre la sua avventura con la maglia dell’Iglesias, militante nel massimo torneo dilettantistico sardo, Pedalino potrebbe diventare così un’ulteriore freccia all’arco di Destro per garantire esperienza e peso offensivo al Fabriano Cerreto.