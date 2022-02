Fabriano Cerreto, beffa finale: Cinaglia nega la "cinquina"

Sfuma in prossimità del triplice fischio finale la quinta vittoria consecutiva del Fabriano Cerreto, che spinto dalla rete del solito, implacabile Del Sante, viene raggiunto al 90’ dal Porto Sant’Elpidio che nello scontro diretto dell’Aghettoni strappa un punto essenziale nell’ambito della lotta per non retrocedere.

Partenza soft per ambedue le formazioni, con gli ospiti apparsi più incisivi (al 16’ Tizi stoppa D’Amicis vicinissimo alla linea di porta), ma sono i padroni di casa a sfruttare in maniera impeccabile la prima vera occasione da gol: la sfera parte dai piedi di Spuri, colpo di testa in tuffo del solito Del Sante e palla nel sacco per l’1-0. La reazione dell’Atletico prende forma con Candidi che al 41’ saggia i riflessi di Santini, ma il punteggio non cambia al duplice fischio.

La formazione di Palladini comincia il secondo segmento di gara con il giusto piglio, sfiorando in apertura l’1-1 al 51’ con Ballanti su cui è provvidenziale Santini, ma la pressione esercitata espone al rischio del contropiede dei locali, che infatti al 72’ hanno prima con Montagnoli e poi con Orazi la palla buona per il raddoppio che però non si concretizza. Nell’ultima porzione di match arriva la beffa per il Fabriano Cerreto: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina si genera una mischia risolta da Cinaglia che mette in rete il gol del pareggio. L’ultimo giro di lancette del recupero regala un’ulteriore emozione: Montagnoli impeccabile su calcio piazzato, altrettanto perfetto Di Nardo a volare per levare la sfera dall’incrocio dei pali ed a mettere così un cassaforte un punto preziosissimo.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO – PORTO SANT’ELPIDIO 1-1 (1-0 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Santini; Salciccia (74' Santamarianova), Stortini, Crescentini (83' Mulas), Spuri, Bastos, Aquila (86' Lattanzi), Montagnoli, Tizi (69' Genghini), Del Sante (77' Storoni). All. Giacometti

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Di Nardo, Cantarini, Ballanti, Mozzoni, Calamita, Candidi (72' Cinaglia), D’Amicis, Orazi (91' Raffaeli), Bordi, Mandolesi, M. Palladini (61' Giuli). All. Palladini

ARBITRO: Evangelista (MC)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Gasparri (PU)

RETI: 30′ Del Sante, 90’ Cinaglia