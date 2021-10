Bartolini-gol, l'Atletico Gallo obbliga il Fabriano Cerreto al primo stop

Quarto risultato utile consecutivo per l’Atletico Gallo, che dopo tre pareggi trova a Fabriano la prima vittoria in campionato, obbligando contestualmente la formazione di casa ad incassare la prima sconfitta in questo avvio di torneo.

La gara è combattuta sin dall’inizio, la prima palla buona è dopo otto minuti sui piedi di Stortini, ma Marcolini fa buona guardia. Dopo metà tempo è il Gallo a prendere l’iniziativa, rendendosi sempre pericoloso in avanti con Muratori, sebbene sia Rizzato al 27’ ad arrivare più vicino alla rete, ma Lispi devia la conclusione del centrocampista ospite. La supremazia dell’undici di mister Mariotti sfocia nella rete, al minuto 44, che deciderà il match: Magnanelli in velocità piazza un cross basso, con Bartolini che in beata solitudine ha tutto il tempo di piazzare la stoccata vincente.

I padroni di casa rientrano determinati dagli spogliatoi dopo il riposo, facendosi subito vedere con il tentativo di Marengo controllato da Marcolini. L’episodio chiave al 65’, con Tizi che innesca Ruggeri (“New entry” nel Fabriano Cerreto e gettato da pochi minuti nella mischia) il quale entra in area e viene messo giù da Marcolini. Dal dischetto si presenta Montagnoli, che però calcia alto sopra la traversa. I locali non si rassegnano e continuano a spingere, senza però produrre nitide palle gol ed anzi prestando il fianco alle ripartenze dell’Atletico: in pieno recupero è infatti Pradarelli a provarci dalla distanza, ma il pallone centra in pieno la traversa.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO – ATLETICO GALLO 0-1 (0-1 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Santini, Crescentini, Stortini, Lispi, Mulas (76’ Santamarianuova), Dolciotti (80’ Aquila), Pagliari, Marengo (80’ Storoni); Carmenati (53’ Tizi), Montagnoli, Genghini (59’ Ruggeri). All. Pazzaglia

ATLETICO GALLO: Marcolini (73’ Cappuccini), Giunti, Nobili, Dominici, Notariale (44′ Pradarelli), Magnanelli, Ridolfi (76’ Lazzari), Rizzato, Belkaid (73’ Focarini), Bartolini, Muratori (85’ Pontellini). All. Mariotti

ARBITRO: Racchi di Ancona

ASSISTENTI: Giretti (MC), Domenella (AN)

RETE: 44′ Bartolini