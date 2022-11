Fabriano, reazione tardiva e niente luce in fondo al tunnel: il Colli si impone 3-1

La luce in fondo al tunnel ancora non si vede. Il Fabriano Cerreto cede al cospetto dell’Atletico Azzurra Colli, che conferma la sua vocazione esterna (tredici punti in sei gare, solo la capolista Atletico Ascoli ha fatto meglio, con lo stesso bottino ma in cinque match) e resta sul podio. Aggravando la situazione dei “cartai”, che restano impantanati nella zona play-out con ed incassano la quarta sconfitta consecutiva, sbloccandosi in zona gol dopo essere stati all’asciutto nelle tre uscite precedenti ma senza muovere la graduatoria.

La gara per i padroni di casa si mette subito in salita, perché dopo appena due giri di lancette Aliffi salta sul corner di Petrucci e di testa mette la sfera in fondo al sacco per l’1-0. Il Fabriano Cerreto non trova nemmeno il tempo di organizzarsi: colpita a freddo, subisce anche il raddoppio poco prima del quarto d’ora, con Petrucci che addomestica il pallone recapitatigli da Vallorani sotto forma di traversone, e con un preciso sinistro timbra il 2-0 prima di alzare bandiera bianca per un problema muscolare. La gara, di fatto, si chiude poco dopo: è il 20’ quando Gesuè pesca il jolly con una conclusione dalla distanza che perfora Santini per la terza volta.

Indietro di tre reti, la reazione del Fabriano Cerreto prende sostanza nella ripresa. Tardiva, ma efficace: perché al 60’ Magnanelli capitalizza il piazzato di Barilaro per il gol dell’1-0, ed una manciata di minuti più tardi Crescentini non è fortunato sulla conclusione che si perde di poco sul fondo vicina al palo della porta difesa da Scartozzi. Il rosso a Panichi poco prima di metà tempo dà nuovo vigore alla spinta dei locali, che sfiorano ancora il secondo gol con il colpo di testa di Mengali. Ma non basta per scalfire le sicurezze dell’Atletico, che prova a pungere di rimessa sfruttando la velocità della freccia Jallow, e blinda il successo con la parata di Scartozzi sul tentativo di Carnevali al minuto 83. Fabriano chiamato a voltare pagina, al più presto: nelle prossime ore si attende il nome del nuovo mister, con Flavio Destro – presente in tribuna – tra i principali candidati.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO – ATLETICO AZZURRA COLLI 1-3 (0-3 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Santini (46’ Bruni), Paoletti (75’ Carnevali), Lucarino, Stortini, Crescentini (75’ Bartilotta), Pagliari (46’ Carmenati), Magnanelli, Barilaro, Montagnoli, Gubinelli (46’ Gabrielli), Mengali. All. Tamburini

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Paniconi, Aliffi, Filipponi, Vallorani, Alfonsi (85’Alighieri), Fazzini, Petrucci (32’ Panichi), Gesuè (89’ Falco), Jallow, Del Marro (65’ Cancrini). All. Stallone

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Bianchi (PU)

RETI: 2’ Aliffi, 14’ Petrucci, 20’ Gesuè, 60’ Magnanelli