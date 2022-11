Fabriano, tonfo casalingo: la capolista Atletico Ascoli fa quaterna

Netta battuta d’arresto per il Fabriano Cerreto, che dopo il passo falso di sette giorni fa all’Aghetoni contro l’Osimana, cede il passo ad un’altra delle big del torneo, vale a dire l’imbattuta capolista Atletico Ascoli che allunga il passo e la serie di risultati positivi in campionato. Autentica prova di forza quella offerta dai piceni, che con un repentino uno-due nei primi 20’ sono riusciti ad incanalare il match su binari decisamente favorevoli per poi arrotondare il conto nell’ultima porzione di gara. I bianconeri partono forte con la retroguardia di casa in affanno sulla velocità di Minnozzi e Di Ruocco. Quest’ultimo al 9’ crossa sul secondo palo, arriva Esposito ma l’impatto con la sfera non è dei migliori e la palla si spegne fuori. Al minuto 11 unico squillo del Fabriano nella prima metà di gara: tiro da fuori di Montagnoli deviato da un difensore. Sul seguente corner, battuto corto, il cross attraversa tutta l’area senza che nessuno riesca ad intervenire.

Appena trascorso il quarto d’ora, prende forma l’uno-due micidiale dell’Atletico, che al 17’ si porta avanti con un gol di Vechiarello a capitalizzare ottimamente una bellissima azione sulla fascia di Ambanelli, e due minuti dopo raddoppia con un colpo di testa di Minnozzi a correggere in rete sotto l’incrocio un ottimo cross di Cicconi. Ci si aspetta una reazione del Fabriano che però non arriva e l’Atletico ne approfitta provando a graffiare in contropiede. Come al 39’, quando Esposito perde l’attimo buono per concludere in porta da posizione privilegiata. Nella ripresa ancora Atletico. Al 69’ punizione dal limite per Minnozzi che si vede respingere per due volte la conclusione da Santini. E’ il preludio al 3-0, che giunge al 73’: azione di Minnozzi sulla sinistra, palla in mezzo per Di Matteo il cui tiro viene ribattuto, sulla respinta arriva Di Ruocco anche lui murato, sfera verso Esposito che mette a sedere il difensore e realizza. Con i tre punti ormai in cassaforte, l’Atletico si limita a gestire riuscendo, però, anche ad arrotondare il punteggio: in pieno recupero Marucci innesca Di Ruocco che insacca per il poker con cui il match va in archivio.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO – ATLETICO ASCOLI 0-4 (0-2 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Santini, Carnevali, Crescentini (79’ Stortini), Pagliari, Lucarini, Lispi (46’ Di Nicola), Barilaro, Gabrielli (63’ Nunzi), Bartilotta (79’ Gubinelli), Montagnoli (86’ Carmenati), Magnanelli. All. Farsi

ATLETICO ASCOLI: Battistelli, Cicconi (55’ Marucci), Casale, Lanza, Gabrielli (81’ Capponi), Felicetti, Di Ruocco, Esposito (86’ Mattei), Ambanelli (55’ Di Matteo), Minnozzi (81’ Traini), Vechiarello. All. Giandomenico

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Giacomucci (PU)

RETI: 17’ Vechiarello, 19’ Minnozzi, 73’ Esposito, 94’ Di Ruocco