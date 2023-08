Estra e Marina Calcio ancora insieme. Obiettivo: valorizzare talenti e territorio

ANCONA - Estra Prometeo resta al fianco del Marina Calcio, importante società sportiva di Montemarciano scesa quest’anno in Promozione dopo alcuni brillanti anni in Eccellenza. Un sodalizio calcistico che punta da sempre sulla valorizzazione dei giovani del posto e sul legame con il territorio di riferimento. Prova ne è la celebre Sagra del Pesce, organizzata dagli stessi dirigenti del Marina calcio che quest’anno ha celebrato la sua 58° edizione.

Una manifestazione a cui, nei giorni scorsi, ha partecipato il presidente di Estra Prometeo, Marco Gnocchini. «La Sagra è per me un appuntamento fisso – ammette Gnocchini -. È sempre un piacere incontrare gli amici dirigenti del Marina e vedere con quanta determinazione e gioia lavorano per valorizzare il luogo in cui vivono. Ne ho approfittato per farmi raccontare la stagione scorsa, culminata purtroppo con la retrocessione, ma soprattutto i progetti futuri, perché questa è una società che non si ferma mai e che sa programmare. Un po’ come Estra Prometeo, che preferisce le soluzioni ai problemi. Siamo ben consapevoli, come il Marina del resto, che la propulsione per crescere arriva principalmente dal territorio in cui si opera. Senza questo ancoraggio, nulla o quasi sarebbe possibile. Il mio più grande in bocca al lupo, quindi, per la nuova stagione sportiva dei biancoazzurri. Estra Prometeo c’è».