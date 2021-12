Eccellenza e Promozione, programma del week-end e recuperi

Rush finale nei campionati di Eccellenza e Promozione, prima della sosta natalizia che manderà il archivio il 2021. Per il massimo campionato dilettantistico regionale quello di domenica sarà però il penultimo turno, in considerazione del ritorno in campo nella giornata del 23 per la sedicesima giornata, data che invece verrà sfruttata dalle formazioni dei due gironi di Promozione per il recupero di alcune partite sospese o rinviate.

Il quadro delle sfide non sarà, comunque, completo. L’emergenza Covid ha infatti già obbligato il programma ad ulteriori modifiche: la positività di più di cinque giocatori del Marina non ha solo sortito l’effetto di mandare a monte il confronto del “Comunale” di Chiaravalle tra i biancazzurri e la Biagio Nazzaro, ma ha anche fatto slittare la gara di domenica contro la Jesina. Con la squadra in quarantena fino a domani, si attende l’imminente giro di tamponi per aggiornare la situazione e verificare se sussistano le condizioni per un rientro in campo la prossima settimana, quando il Marina dovrebbe essere di scena ad Urbino.

Situazione analoga per il Villa San Martino: gli esami hanno portato alla luce casi di positività nel gruppo squadra della compagine pesarese, che domani dovrà così rinunciare all’incontro del “Pierucci” contro i padroni di casa del Moie Vallesina. Già eliminato dalla lista dei recuperi il match del 23 dicembre, valevole per la quattordicesima giornata, al “Bianchelli” contro l’Olimpia Marzocca. Regolarmente schedulati invece i confronti sospesi e rinviati causa maltempo.

Di seguito il programma del week-end in Promozione ed Eccellenza del week-end e le partite da recuperare

Campionato di Eccellenza, 15ma giornata (19 dicembre)

Vigor Senigallia – Urbania

Forsempronese – Fabriano Cerreto

Grottammare – Atletico Gallo

Urbino – Atletico Azzurra Colli

Montefano – Biagio Nazzaro

Porto Sant’Elpidio – Atletico Ascoli

San Marco Servigliano – Sangiustese

Riposa: Valdichienti Ponte

Campionato di Promozione Girone A, 15ma giornata (18-19 dicembre)

Ilario Lorenzini Barbara – Sassoferrato Genga

Vigor Castelfidardo – Filottranese

K-Sport Montecchio – Olimpia Marzocca

Loreto – Portuali Ancona

Osimo Stazione – Cantiano

Gabicce Gradara – Osimana (domenica 19)

Valfoglia – Atletico MondolfoMarotta (domenica 19)

Recuperi Campionato di Promozione Girone A (23 dicembre)

Atletico MondolfoMarotta – Moie Vallesina

Olimpia Marzocca – Villa San Martino

Sassoferrato Genga – Valfoglia

Cantiano – Ilario Lorenzini (sospesa al termine del primo tempo sul risultato di 1-1, sarà portata a termine)