Eccellenza, il programma della ventiseiesima giornata

Cinque giornate dalla fine, una capolista che è tale da inizio torneo ma vede il suo primo posto tutt’altro che al sicuro ed una situazione di classifica che rimane ingarbugliata tanto in testa quanto in coda. Questo, in sintesi, il quadro della situazione nel campionato di Eccellenza che nel menù della ventiseiesima giornata offre un interessantissimo Montefano-Atletico Ascoli: di fronte le uniche due squadre ancora imbattute in casa, con la prima della classe che fa visita alla formazione che tra le mura amiche ha il miglior record della compagnia (29 punti in tredici partite). A due incollature dalla vetta c’è il Fossombrone, consapevole di non poter sbagliare ancora (dopo il passo falso di sette giorni fa contro la Jesina), che attende il fanalino di coda Porto S.Elpidio il quale lo scorso turno ha festeggiato il primo successo stagionale. Dietro alle prime due, il gruppone a caccia del miglior piazzamento play-off, con a capo l’Atletico Gallo terzo in graduatoria che viaggerà in direzione Treia per affrontare il Chiesanuova.

Nella giornata di domenica, a impreziosire il programma di giornata sono i derby tra Castelfidardo ed Osimana e tra Jesina e Maceratese. Al Comunale i biancoverdi, dopo aver gettato alle ortiche i tre punti al “Ferranti” contro l’Atletico ultimo in graduatoria, devono cercare di riscattarsi: un po’ come i giallorossi che non possono correre il rischio di perdere contatto con le prime cinque posizioni. Al “Carotti”, invece, la Jesina galvanizzata dal colpaccio di Fossombrone ospita una Maceratese che deve completare l’operazione risalita, dopo l’accelerazione nel girone di ritorno che l’ha portata a lasciare la zona play-out. Scendendo verso metà classifica, si incontra un terzetto che cercherà di capitalizzare il turno casalingo: a 38 punti l’Atletico Azzurra Colli che attende il Fabriano Cerreto, a 37 il Valdichienti Ponte (impegnato nell’anticipo di sabato contro il Marina) e l’Urbino che aspetta la Sangiustese ancora imbattuta nel girone di ritorno nel quale ha collezionato due vittorie ed otto pareggi. Di seguito il programma completo:

sabato 18 marzo ore 15

Valdichienti Ponte – Marina

domenica 19 marzo ore 15:

Urbino – Sangiustese (ore 14.30)

Atletico Azzurra Colli – Fabriano Cerreto

Castelfidardo – Osimana

Chiesanuova – Atletico Gallo

Forsempronese – Atletico Porto S. Elpidio

Jesina – Maceratese

Montefano – Atletico Ascoli