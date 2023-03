Eccellenza, il programma della ventiquattresima giornata

La frenata di fine febbraio dell’Atletico Ascoli ha rimescolato le carte in tavole nella volata per la prima posizione, che a sette turni dalla conclusione si fa davvero incertissima. Solo tre i punti di vantaggio restati ai piceni, che dopo la “scoppola” di domenica scorso contro l’Atletico Gallo devono prontamente riscattarsi nella sfida casalinga contro il Fabriano Cerreto, squadra che nelle ultime due uscite è riuscita ad imbrigliare Sangiustese ed Osimana. Dietro la battistrada c’è in agguato il Fossombrone, attardato di tre lunghezze ed atteso al Comunale di Villa San Filippo dal Valdichienti Ponte, imbattuto in questo mese di febbraio in cui ha anche espugnato il “Diana” di Osimo. Proprio i giallorossi saranno i protagonisti di un altro big match proposto dalla ventiquattresima giornata, sul campo dell’Azzurra Colli: la squadra di mister Mobili proverà ad interrompere un digiuno di vittorie cominciato dopo il blitz di Marina di Montemarciano.

Di sicuro interesse in chiave play-off sono anche le sfide tra il Montefano quarto e la Sangiustese, coi padroni di casa chiamati a confermare l’entusiasmante cammino casalingo (28 punti in dodici gare), ed il derby del “Montefeltro” di Urbino tra i padroni di casa e l’Atletico Gallo. Chi è consapevole di non poter sbagliare ancora è la Jesina, dopo la debacle di sette giorni fa al “Carotti”: nuovo impegno casalingo per la squadra leoncella, stavolta contro il Marina sempre a punti nel mese di febbraio nonostante l’invalidante collocazione in classifica. Nella corsa salvezza, proveranno ad allungare il passo il Castelfidardo e Chiesanuova, al tredicesimo e dodicesimo posto: i biancoverdi attendono la Maceratese, i biancorossi ricevono la visita del fanalino di coda Porto S.Elpidio, unica squadra del torneo ancora a secco di vittorie.

domenica 5 marzo ore 15:

Valdichienti Ponte – Forsempronese (ore 14.30)

Atletico Azzurra Colli – Osimana

Atletico Ascoli – Fabriano Cerreto

Castelfidardo – Maceratese

Chiesanuova – Atletico Porto S.Elpidio

Jesina – Marina

Urbino – Atletico Gallo

Montefano – Sangiustese