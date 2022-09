Eccellenza, il programma della terza giornata

Terzo turno di Eccellenza, con il gruppo a caccia delle capoliste Osimana ed Atletico Azzurra Colli, a punteggio pieno dopo i successi delle prime due giornate. Partenza dei match alle 15.30, con l’eccezione rappresentata dal derby tra Maceratese e Sangiustese, il cui fischio d’inizio è anticipato di mezz’ora. I giallorossi sono attesi dalla sfida sul campo dell’Atletico Gallo, che a domicilio ha già regolato il Porto Sant’Elpidio una settimana fa, mentre il Colli è di scena al “Carotti” contro la Jesina: la squadra di Strappini, che è stata estromessa dalla coppa di categoria, è ancora a quota zero alla voce gol in campionato, e punta ad ottenere la prima vittoria stagionale. Stesso obiettivo che si pongono Marina ed Atletico Ascoli: i padroni di casa sono fermi al palo in graduatoria, i piceni – tra i favoriti – sono reduci da due pareggi. Rinfrancato dal passaggio del turno in coppa – ottenuto ai danni dell’Osimana – il Castelfidardo riceve la visita del Valdichienti Ponte con l'intenzione di lasciare il fondo della classifica, mentre il Fabriano Cerreto al momento ancora imbattuto in stagione cercherà il secondo sigillo in campionato a Porto Sant’Elpidio. Il quadro si completerà con la sfida tra la matricola Chiesanuova – protagonista di un’ottima partenza – e l’Urbino, e con l’incontro di Fossombrone tra i padroni di casa ed il Montefano. Di seguito, il programma della terza giornata:

domenica 25 settembre ore 15,30:

Maceratese – Sangiustese (ore 15)

Atletico Gallo – Osimana

Castelfidardo – Valdichienti Ponte

Chiesanuova – Urbino

Forsempronese – Montefano

Jesina – Atletico Azzurra Colli

Marina – Atletico Ascoli

Atletico Porto S. Elpidio – Fabriano Cerreto