Eccellenza, il programma della sesta giornata

Sesto turno in Eccellenza...spezzato dall’anticipo di Colli del Tronto, che vedrà l’Atletico puntare al bottino pieno per salire – in attesa dei match di domani – al vertice della graduatoria, assaltando una Forsempronese chiamata a ripartire dopo la sconfitta sul campo dell’Atletico Ascoli e la frenata casalinga contro l’Urbino. Proprio i ducali, rivelazione di questo primo mese e mezzo di torneo, puntano al tris di vittorie consecutive tra le mura amiche ricevendo la visita della Jesina a caccia della necessaria continuità in trasferta. Si gioca invece al Comunale di Villa San Filippo l’incontro clou di giornata: la capolista Osimana testa le sue ambizioni e la solidità della sua difesa contro il Valdichienti terzo in graduatoria e primo nel computo dei gol realizzati. Tifa per il segno X l’altra battistrada – imbattuta – Atletico Ascoli, pronta ad approfittarne sfruttando adeguatamente il match interno contro il fanalino di coda Porto Sant’Elpidio.

A fare compagnia all’Atletico a fondo classifica c’è il Castelfidardo, consapevole che il momento di sbloccarsi non può più essere rimandato: il confronto con la matricola Chiesanuova diventa così uno snodo cruciale per non perdere ulteriore terreno da chi si è già installato nella zona tranquillità. Discorso analogo per il Marina, con appena un punto nel carniere, che al Comunale dell’Immacolata si trova al cospetto del suo passato affrontando i padroni di casa del Montefano, allenati da mister Mariani per anni timoniere dei biancazzurri. Tutta da seguire anche Fabriano Cerreto-Maceratese: i locali osservano con interesse la zona play-off, i biancorossi dopo il debutto vincente con l’Atletico Gallo hanno racimolato appena un punto nelle ultime quattro uscite, rendendo impellente l’inversione a U. Completa il quadro delle partite Sangiustese-Atletico Gallo. Il programma completo:

Sabato 15 ottobre ore 15,30:

Atletico Azzurra Colli - Forsempronese

domenica 16 ottobre ore 15,30:

Atletico Ascoli – Atletico Porto Sant’Elpidio (ore 14.30)

Fabriano Cerreto - Maceratese

Castelfidardo - Chiesanuova

Urbino – Jesina

Montefano – Marina

Valdichienti Ponte - Osimana

Sangiustese – Atletico Gallo