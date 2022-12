Eccellenza, il programma della quattordicesima giornata

E’ quello di Colli del Tronto il campo centrale del quattordicesimo turno di Eccellenza, penultima giornata di un girone di andata che si concluderà nel successivo week-end spalancando le porte alla pausa invernale. L’Azzurra Colli, recentemente abbonata ai pareggi (quattro nelle ultime cinque uscite), riceve il Valdichienti Ponte, all’ultima chiamata per provare a contendere il simbolico titolo di campione d’inverno alla capolista Atletico Ascoli. I piceni saranno impegnati sul campo del Castelfidardo, in serie positiva davanti al pubblico di casa da quattro match, nei quali sono arrivati otto punti. In questa volata, il ruolo di terzo incomodo è ricoperto dall’Urbino, che detiene la miglior striscia di imbattibilità nel torneo (undici i risultati utili inanellati) e proverà ad inserirsi sfruttando il match del “Montefeltro” contro il Montefano.

In agguato, anche Osimana e Jesina, entrambe a quota 23 a tre lunghezze dalla vetta. I giallorossi tenteranno lo sgambetto al Fossombrone in un “Bonci” ancora inviolato in campionato, i leoncelli vogliono riscattare nell’impegno interno con la Sangiustese il passo falso dello scorso turno a Petriano contro l’Atletico Gallo. In coda, situazione critica per il Fabriano Cerreto che non muove la classifica dal 23 ottobre: di fronte ai “cartai” c’è un Chiesanuova a secco di punti da tre settimane. Anche il Marina punta a risollevarsi ed anche a trovare i primi tre punti in un campionato che finora ha riservato quasi esclusivamente dolori: c’è il match contro l’Atletico Gallo che vedrà anche l’esordio delle “new-entry” regalate a mister Fenucci per puntellare la rosa. Chiude il quadro delle partite il duello del “Ferranti” di Porto S.Elpidio tra l’Atletico ultimo della classe e la Maceratese, al momento in silenzio stampa e invischiata nella lotta per i play-out.

domenica 11 dicembre ore 14,30:

Atletico Porto S.Elpidio – Maceratese

Castelfidardo – Atletico Ascoli

Chiesanuova – Fabriano Cerreto

Forsempronese – Osimana

Marina – Atletico Gallo

Jesina – Sangiustese

Urbino - Montefano

Atletico Azzurra Colli – Valdichienti Ponte (ore 15)