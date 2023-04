Eccellenza, il programma dell'ultima giornata

Tutto in 90’. Il grande equilibrio che ha contrassegnato l’intera stagione ha come epilogo un ultimo turno pirotecnico, nel quale quasi tutti i verdetti sono ancora da emettere. A partire da quello legato al primo posto, attualmente di proprietà dell’Atletico Ascoli con 51 punti, che in caso di successo sul campo di un Urbino con possibilità di rientro in zona play-off ridotte al lumicino, festeggerebbe la vittoria del campionato. Dietro, attardate rispettivamente di una e tre lunghezze ci sono Forsempronese ed Atletico Gallo, che si scontrano puntando al successo il quale – nel caso di inchiodata dei piceni al “Montefeltro” – potrebbe anche garantire la vittoria del campionato o nel caso di arrivo a pari punti a quota 51 anche uno spareggio.

Per il Gallo, però, è d’obbligo anche un’occhiata agli specchietti retrovisori: al quarto posto c’è infatti l’Atletico Azzurra Colli (47 punti) il quale ospiterà il Montefano quinto ad un’incollatura. In virtù della classifica avulsa, un pareggio permetterebbe così ad ambedue le squadre di accedere alla griglia dei play-off, beffando sia l’Urbino che l’Osimana di scena al “Carotti” contro la Jesina, che a quanto sembra si congederà dal torneo 2022/2023 con una formazione a trazione giovane. Per i giallorossi, c’è comunque la chance di agganciare in extremis la quinta posizione facendo il tifo per il Montefano, visto che un eventuale arrivo a 47 punti a pari merito col Colli privilegerebbe la squadra di mister Mobili in virtù degli scontri diretti favorevoli.

L’ultimo match clou dell’ultima tornata è quello del “Mancini”, con i padroni di casa del Castelfidardo opposti al Fabriano: se i biancoverdi vincono si salvano e fanno retrocedere i “cartai”, altrimenti tutto rimandato allo spareggio play-out tra le due squadre in programma il 14 maggio. Completano il quadro gli impegni delle già retrocesse Marina ed Atletico Calcio Porto S.Elpidio – opposte rispettivamente a Maceratese e Valdichienti Ponte – ed il match tra Chiesanuova e Sangiustese che lo scorso turno hanno entrambe festeggiato la matematica permanenza nella categoria. Di seguito il programma completo dell’ultimo turno:

domenica 30 aprile ore 16,30:

Atletico Calcio P.S.Elpidio – Valdichienti Ponte

Atletico Azzurra Colli – Montefano

Castelfidardo – Fabriano Cerreto

Chiesanuova – Sangiustese

Forsempronese – Atletico Gallo

Jesina – Osimana

Urbino – Atletico Ascoli

Marina - Maceratese