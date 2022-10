Eccellenza, il programma della quarta giornata

Si gioca al “Diana” di Osimo il match di cartello della quarta giornata del torneo di Eccellenza. Di fronte i padroni di casa, opposti alla Maceratese in una sfida che assume i contorni di grande classica del calcio regionale. I giallorossi capeggiano la graduatoria, con sette punti nelle prime tre uscite, in coabitazione con un Fabriano Cerreto che attende il Marina (in grande affanno reduce da tre sconfitte ed ancora nessun gol realizzato) ed una Forsempronese di scena sul campo dell’Atletico Ascoli nell’altra sfida clou proposta dal calendario. In cerca di conferme la Jesina, dopo aver centrato sette giorni fa la prima vittoria nel torneo, che farà visita al Montefano, mentre delicata è la trasferta di Urbino per il Castelfidardo: i padroni di casa sono usciti bene dai blocchi grazie ad un notevole pragmatismo (1-0 al Valdichienti ed al Chiesanuova), al contrario degli uomini di Giuliodori ancora fermi a quota zero in graduatoria e con la peggior difesa della compagnia (otto reti subite). In coda c’è anche il Porto Sant’Elpidio che proverà a sbloccarsi al Comunale di Montegranaro contro la Sangiustese dopo i tre k.o. finora incassati. Ad un punto dalla vetta e pronte a sferrare l’attacco al podio Azzurra Colli e Valdichienti: l’Atletico riceve il Chiesanuova, la squadra di Bolzan dopo il poker di Castelfidardo cerca il terzo sigillo in campionato contro l’Atletico Gallo. Di seguito, il quadro completo degli incontri:

domenica 2 ottobre ore 15,30:

Atletico Azzurra Colli - Chiesanuova

Atletico Ascoli - Forsempronese

Fabriano Cerreto - Marina

LMV Urbino - Castelfidardo

Montefano - Jesina

Osimana - Maceratese

Sangiustese – Porto Sant’Elpidio

Valdichienti Ponte - Atletico Gallo