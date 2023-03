Eccellenza, il programma della ventisettesima giornata

Tra colpi di scena e bruschi cambiamenti di scenario, l’Eccellenza si affaccia all’ultimo mese di partite. Con tanto di cambio al timone “last minute”, che ha suscitato ancora più clamore per il fatto che ad avvicendare la guida tecnica è stata la dominatrice del campionato Atletico Ascoli, la quale però a causa della brusca frenata di fine inverno (tre punti nelle ultime cinque uscite) non si è rivelata più tale. Al posto di Giandomenico ci sarà Sergio Pirozzi, chiamato a spingere i piceni al successo – che manca da metà febbraio – nella sfida interna contro il Valdichienti Ponte. A capeggiare la graduatoria adesso c’è il Fossombrone, che nonostante un ritmo compassato – 17 punti nelle ultime 10 gare con appena sei reti realizzate – ha messo la freccia sopravanzando i bianconeri di una lunghezza, ed ora farà visita al Marina imbattuto negli ultimi due mesi di campionato ed ancora tutt’altro che rassegnato alla retrocessione.

Ma a rendere indecifrabile la volata per la promozione ci sono i distacchi minimi nella zona play-off. In terza posizione a -2 dalla vetta c’è l’Atletico Gallo che ospita il Castelfidardo a caccia di punti salvezza, in quarta a -3 il Montefano - in serie positiva da inizio febbraio ma che fuori casa non fa festa addirittura da ottobre – che è di scena all’Aghetoni contro un Fabriano Cerreto inchiodato al terzultimo posto e senza vittoria dalla quinta di ritorno. In ottica play-out punti pesanti in palio all’Helvia Recina nel derby tra Maceratese e Chiesanuova, in prospettiva play-off tutto da seguire lo scontro diretto di Osimo tra i giallorossi e l’Urbino con le due squadre appaiate a 40 punti. Completano il quadro Sangiustese – Atletico Azzurra Colli e Atletico Porto S.Elpidio – Jesina, match che vedrà i leoncelli al cospetto della squadra ultima in classifica e già condannata alla retrocessione in Promozione dalla matematica. Di seguito il programma completo della giornata:

domenica 26 marzo ore 16:

Atletico Ascoli – Valdichienti Ponte (ore 14.30)

Maceratese – Chiesanuova (ore 15)

Atletico Porto S. Elpidio – Jesina

Atletico Gallo – Castelfidardo

Fabriano Cerreto – Montefano

Marina – Forsempronese

Osimana – Urbino

Sangiustese – Atletico Azzurra Colli