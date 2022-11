Eccellenza, il programma della nona giornata

Nono turno del torneo di Eccellenza nel cui programma spicca la sfida del “Diana”: l’Osimana, rinfrancata dall’affermazione nel derby esterno di Fabriano, tenta l’assalto al secondo posto occupato dall’Azzurra Colli, che dopo due vittorie consecutive proverà a colmare il divario dalla vetta che ammonta a due lunghezze. Non può quindi distrarsi la capolista Atletico Ascoli, che fa visita al Fabriano Cerreto a secco di successi da fine settembre e che proverà a bucare la porta dei piceni, che nelle quattro trasferte sin qui affrontate hanno collezionato altrettanti clean sheet e messo nel carniere dieci punti. Importante in chiave classifica anche il confronto di Fossombrone tra i padroni di casa e un Valdichienti con un record di quattro vinte e tre pareggiate nelle ultime sette uscite.

Oltre alla Forsempronese, c’è anche la Jesina che cerca l’aggancio alla zona play-off e chiede pertanto strada ad una Marina ancora a secco di successi nel torneo, nella gara che si disputerà al “Di Gregorio” di Montemarciano. Primi tre punti stagionali che sono l’obiettivo anche del Castelfidardo, impegnato all’Helvia Recina contro una Maceratese che fatica ancora a far salire i giri del motore. In basso il Porto Sant’Elpidio – fanalino di coda – deve ancora...espugnare il “Ferranti” (quattro le sconfitte interne consecutive) e proverà a centrare l’obiettivo contro il Chiesanuova. Completano il programma l’interessante derby di Gallo di Petriano, che mette di fronte l’Atletico imbattuto tra le mura amiche (otto punti in quattro match) e l’Urbino quinta forza del campionato, e quello tra Sangiustese e Montefano in campo a Montegranaro. Di seguito il programma completo:

domenica 6 novembre ore 14,30:

Fabriano Cerreto – Atletico Ascoli

Marina – Jesina

Forsempronese – Valdichienti Ponte

Osimana – Atletico Azzurra Colli

Sangiustese – Montefano

Atletico Gallo – Urbino

Atletico Porto Sant’Elpidio – Chiesanuova

Maceratese – Castelfidardo (ore 15)